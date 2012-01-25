"پارسیلون"؛ زخم کهنه صنعت لرستان/ بدهی کارخانه از سرمایه پیشی گرفت!

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه پارسیلون لرستان که دیگر از آن به عنوان زخم کهنه صنعت این استان یاد می شود به معضلی غیر قابل حل در حوزه صنعت این استان تبدیل شده به طوریکه با وجود فعالیت مجدد این صنعت هنوز شاهد تجمعهای کارگری پیرامون آن هستیم.

80 جلسه در چهار ماه برای یک کارخانه

این در حالیست که بارها برای رفع مشکلات این صنعت جلسات متعدد گرفته شده ولی همچنان این کارخانه درگیر بدهیهای بانکی و معوقات کارگری است تا روند تولید و فعالیت آن متزلزل باشد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به وضعیت کارخانه پارسیلون خرم آباد اظهار داشت: تا کنون برای رفع مشکلات اقتصادی این کارخانه بیش از 37 جلسه با حضور استاندار لرستان برگزار شده است.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه همچنین بیش از 51 جلسه با معاونان استاندار لرستان برای رفع مشکلات اقتصادی و کارگری این کارخانه برگزار شده، عنوان کرد: همچنین در ستاد تسهیل و کمیسیون کارگری نیز این مشکلات مطرح و برخی از آنها تا حدودی رفع شده است.

پیگیریهای مدیریت ارشد استان و کمکهای صورت گرفته

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات کارگری کارخانه پارسیلون بیان داشت: از محل بانک صنعت و معدن اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان برای پرداخت دستمزد کارگران این کارخانه پرداخت شده است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: این میزان اعتبار به 244 نفر از کارگران کارخانه پارسیلون پرداخت شده است.

بیرانوند با اشاره به اینکه با اقدامات صورت گرفته کارخانه پارسیلون خرم آباد از ماده 141 قانون تجارت خارج شده، ادامه داد: در این راستا اقدامات لازم از سوی مسئولان استانی صورت گرفته و برای ادامه رفع مشکلات باید مدیر عامل این کارخانه اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به پرداخت بیش از 300 میلیون تومان برای پرداخت مطالبات کارگری از سوی بانک تجارت استان لرستان، افزود: این میزان تسهیلات نیز هفته گذشته میان کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد توزیع شده است.

بدهی بیش از حد استاندارد کارخانه

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با اشاره به بدهی بیش از حد استاندارد کارخانه پارسیلون خرم آباد به شرکتهای بیمه استان ادامه داد: متاسفانه این کارخانه بدهی فراوانی در زمینه بیمه بازنشستگان کارگری دارد.

بیرانوند با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد 76 نفر از کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد بازنشسته خواهند شد، گفت: تا کنون بیش از شش میلیارد تومان در این زمینه به کارگران بازنشسته این کارخانه پرداخت شده است.

بدهی کارخانه از سرمایه آن پیشی گرفت

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارخانه پارسیلون خرم آباد قبلا در قالب یک کارخانه دولتی مشغول به فعالیت بوده است.

علی هادی چگنی بیان داشت: این کارخانه قبل از شروع به کار دولت نهم و دهم به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با تاکید بر اینکه بدهی کارخانه پارسیلون در حال حاضر بیشتر از سرمایه این کارخانه است، بیان داشت: این کارخانه مشمول ماده 141 قانون تجارت شده که تاکنون با اقدامات صورت گرفته از سوی مدیریت ارشد استان و سایر متولیان از این قانون خارج شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بدهی کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از 120 میلیارد تومان است، ادامه داد: این در حالیست که میزان سرمایه این کارخانه در حال حاضر 100 میلیارد تومان است.

زمان آن رسیده از نام کارخانجات فرسوده لرستان عبور کرد

این سخنان مسئولان استان در حالی مطرح می شود که پیش از خصوصی سازی این واحد صنعتی مشکلات یاد شده در آن به چشم نمی خورد تا وزیر قبلی صنایع و معادن از خصوصی سازی پارسیلون لرستان به عنوان نمونه ناموفق خصوصی سازی یاد کند.

علی اکبر محرابیان در سفر به لرستان در حاشیه سفر سوم هیئت دولت در گفتگو با مهر گفته بود که یکی از مشکلات لرستان وجود کارخانجات فرسوده این استان است که در دهه 70 به بدترین شکل ممکن خصوصی سازی شدند و در واقع با این خصوصی سازی به حال خود رها شدند.

وزیر صنایع و معادن دولت دهم اظهار داشت: این کارخانجات فرسوده تابلوی بدی را برای استان لرستان و شهرستان خرم آباد ایجاد کرده اند.

وی در خصوص کارخانه پارسیلون شهرستان خرم آباد گفت: تاکنون تسهیلات زیادی در بحث مالیات و بیمه به این کارخانه داده شده و انتظار می رود با وجود این تسهیلات اقدامات مناسبی برای رفع مشکلات آن صورت گیرد ولی این امر محقق نشده است.

محرابیان با بیان این مطلب که دیگر باید از کنار نام کارخانجات فرسوده یاد شده عبور کرد، گفت: شما باید به دنبال رفع مشکلات کارخانجات دیگر باشید و در این اندیشه باشید که لرستان در بخش صنعت و معدن یک جهش خوب داشته باشد.

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گزارش: فاطمه حسینی