روایت حادثه شناور مسافری/ تلخ ترین روز دریایی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مراجعه خبرنگاران به اسکله شهید حقانی و پیگیری سرنوشت مسافرین از مدیران بنادر و دریانوردی استان، هلال احمر و سایر دستگاه های متولی نشان از وخامت حادثه می داد.

داستان این حادثه از آنجا شروع می شود که یک گروه 20 نفره که تمامی آنها اهل مشهد بودند در قالب یک تور گردشگری به بندرعباس سفر کردند تا از جاذبه های دیدنی جزایر قشم و هرمز بازدید کنند.

این گروه صبح روز شنبه اول بهمن با اجاره کردن یک شناور سبک از اسکله شهید حقانی بندرعباس به سمت جزیره قشم حرکت می کنند اما نکته جالب این است که برای هیچکدام از این افراد بلیطی در اسکله شهید حقانی صادر نشده و هم اکنون مشخص نیست آنها چگونه از اسکله شهید حقانی به سمت قشم حرکت کرده اند.

ساعت 9 و 45 دقیقه صبح روز شنبه به علت شرایط نامناسب جوی از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان فعالیت تمامی شناورهای سبک و نیمه سنگین در آبهای هرمزگان ممنوع اعلام می شود و بر این اساس باید تمامی اسکله های مسافری فعالیت خود را تعطیل می کردند اما در بعد از ظهر همان روز چندین قایق مسافری از جزیره هرمز به سمت بندرعباس حرکت کرده اند و طبق اظهارات چندین نفر در بعد از ظهر روز شنبه هنوز در اسکله هرمز بلیط به فروش می رسد.

اتوبوس دریایی حامل 20 گردشگر مشهدی ساعت 17 شنبه با وجود طوفانی بودن خلیج فارس به سمت بندرعباس حرکت می کند و قبل از حرکت نیز ناخدای شناور هیچگونه هماهنگی با برج کنترل اسکله شهید حقانی بندرعباس انجام نداده بود.

موتورهای این شناور پس از طی یک مایل خاموش می شوند و در این لحظه ناخدا با برقراری ارتباط با اسکله شهید حقانی از آنها درخواست کمک می کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در اولین خبر وقوع حادثه در آبهای خلیج فارس را تایید کرد تا دلهره ها برای فهمیدن سرنوشت مسافرین بیشتر از قبل شود. یافتن پنج مسافر در اولین لحظه های حادثه و انتقال آنها به بیمارستان شهید محمدی خبری بود که از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به خبرنگار مهر اعلام شد.

بسیج شدن تمامی امکانات و تجهیزات امداد و نجات هوایی، زمینی و دریایی در استان برای یافتن سایر سرنشینان شناور از جمله اقدامات و تدابیری بود که مسئولان برای نجات سایر مسافرین انجام دادند. بدی آب و هوا و شدت وزش باد کار امداد و نجات را برای بالگردها غیر ممکن و امواج تیمهای قواصی را در زیر آب با مشکل مواجه کرده بودند.

مرحله جدید جستجو پس از آرامش نسبی دریا آغاز شد تا پیش ازظهر یکشنبه روابط عمومی بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر از یافتن 16 قربانی این حادثه خبر داد، با خبر شدن چهار مسافر نجات یافته شده از مرگ همراهان دچار مشکلات روحی می کند تا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یک تیم روانشناسی را برای برطرف کردن مشکلات روحی نجات یافته گان در نظر بگیرند.

خبرنگاران در پیگیریهای خود پس از مشخص شدن وضعیت مسافران و مفقود شدن یک نفر در این حادثه ابعاد جدیدی از حادثه را واکاوی می کنند. طبق اظهارات بازماندگان این حادثه پس از چند دقیقه قایقهای ناجی به آنها نزدیک می شوند اما به علت طوفانی بودن دریا نمی توانند در کنار آنها پهلو بگیرند.

پس از گذشت 25 دقیقه و عدم موفقیت شناورهای ناجی آنها تصمیم می گیرند این شناور را با طناب به سمت بندرعباس بکشند. پس از چند متر کشیدن شناور مسافری طنابی که این شناور را به قایق ناجی متصل کرده بود پاره می شود.

در این لحظه امدادگران موفق می شوند تنها پنج نفر از سرنشینان این قایق را نجات دهند و تلاش آنها برای نجات سایر افراد نتیجه ای نداشت. در نهایت لاشه قایق مسافری ساعات نخستین صبح یکشنبه در نزدیکیهای ساحل نخل ناخدا بندرعباس پیدا شد و 16 نفر از سرنشینان آن نیز کشته شده بودند.

یکی از نکات مهم در بررسی این حادثه فعالیت اسکله جزیره هرمز پس از تعطیل شدن تمامی اسکله های مسافری استان هرمزگان به علت شرایط بد آب و هوایی است.

علی اکبر صفایی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در این خصوص اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جزیره هرمز دارای نمایندگی نیست و مسئولیت اسکله هرمز برعهده نیروهای دریابانی، شیلات، تعاونی صیادان و تعاونی اتوبوس داران دریایی است.

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان نیز در این خصوص گفت: طبق تصمیماتی که در جلسه روز یکشنبه گرفته شد قرار شد از این پس نمایندگی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در جزیره هرمز مستقر شود.

اما نکته دیگر این حادثه سوار شدن این گردشگران به اتوبوس دریایی بدون داشتن بلیط است و معلوم نیست این شناور چگونه اجازه خروج از اسکله شهید حقانی را دریافت کرده چون بر اساس تعداد بلیط فروخته شده تعداد مسافران و وضعیت بیمه آنها مشخص می شود.

کمبود امکانات امداد و نجات دریایی نیز در این حادثه خود را به خوبی نشان داد. طبق اظهارات بازماندگان در قایق ناجی هیچ گونه امکانات درمانی از جمله حتی چند پتو و داروی ساده نیز وجود نداشت. همچنین وجود یک بالگرد مجهز و مخصوص امداد و نجات دریایی نیز می توانست در این شرایط به کمک سرنشینان بیاید.

به هر حال عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر دادند تا این اتفاق بسیار تلخ و ناگوار رقم بخورد و 16 نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند.