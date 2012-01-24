دولت به خاطر مشکلات اقتصادی از مردم عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در آخرین شب از مراسم عزاداری دهه آخر صفر حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور اظهار داشت: دولت باید از مردم عذر خواهی کند، عذر خواهی عزت و عظمت است. مردم آنقدر خوب هستند که اگر بفهمند ما اشتباه کردیم کمک و یاری می کنند.

حجت الاسلام طباطبایی در خصوص برخی مسائل به حزب موتلفه اسلامی پیشنهاد داد به صورت صریح موضع گیری کند.

وی در ادامه در خصوص مشکلات در سیاست خارجی بیان داشت: مسائل پیچیده ای در سیاست خارجی کشور اتفاق افتاده و هرچند با داشتن قدرت نظامی و تسلیحاتی، ارتش ، سپاه و بسیج و رهبری قوی و مقتدر همچون آیت الله خامنه ای از دشمن بیمی نداریم و دشمن جرات حرکتی علیه ایران را ندارد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: متاسفانه برخی ها قطعنامه های دشمن را کاغذ پاره می دانند اما این ها مشکل ساز شده است.

نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکلات ارز و سکه به دولت بر می گردد و کسانی که اخلال می کنند اصل اشکال به دولت بر می گردد و دولت باید از مردم عذر خواهی کند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای برایشان مهم نیست که از شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان ، مشهد رای نیاورند زیرا به دنبال رای خود از شهرهای کوچک هستند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: رای دادن واجب است و همه باید پای صندوق های رای حضور پیدا کنند، برخی حرف ها را مردم گوش ندهند که رای ندادن به نفع اسلام است ، اصلا اینطور نیست و همه باید در انتخابات حضور پیدا کنند.

حجت الاسلام طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد: ای کاش دولت به مردم بگوید اشتباه کردم و ای کاش ما هم که حمایت کردیم بگوییم اشتباه کردیم.