تفسیرهای مختلف از اسلام عامل تفرقه بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی ظهر سه شنبه در اولین یادواره هزار و 700 شهید شهرستان اردبیل اظهار داشت: تنها راه وحدت امت اسلامی ولایت افراد شایسته در جامعه اسلامی است.

وی افزود: مسئله عدالت و رهبریت صالح که جزو اصول پیامبر اکرم (ص) است در طول تاریخ به مذاق عده ای که منافع زودگذر خود را ترجیح می دهند خوش نیامد و از آن زمان بندگان مخلص خدا با خون خود حافظ این اصول بوده اند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به قتل عام شیعیان عراق و سوریه، نشر علم در جامعه اسلامی، رعایت تقوی و از بین بردن مرزبندیهای قومی و قبیله ای و طبقاتی را از اصول جامعه آرمانی پیامبر اسلام(ص) عنوان کرد.

وی با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و امام هشتم شیعیان و برشمردن ویژگیهای اخلاقی امامان معصوم اضافه کرد: جامعه آرمانی بنا شده توسط پیامبر اسلام هیچ کمبودی ندارد و تمام زمینه ها برای رشد و تعالی بشریت مهیا است.

عاملی همچنین جایگاه شهید و شهادت را نزد خداوند جایگاهی والا دانست و ابراز داشت: شهدا بالاترین نفع را به بشریت اعطا کرده اند و به همین دلیل تا ابد زنده هستند.

این مراسم با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولان اجرایی، خانواده های شهدا، جانبازان و اقشار مختلف مردم در حسینیه ثارالله اردبیل برگزار شد.

همچنین همزمان با شهادت امام رضا (ع) یادواره 11 شهید والامقام دفاع مقدس روستای بفراجرد شهرستان خلخال در مسجد جامع این منطقه برگزار شد.

در این مراسم که خانواده های شهدا، ایثارگران و مسئولان شهرستان و اهالی روستاهای اطراف حضور داشتند، سخنرانان در خصوص رسالت شهدا در حفظ دین و صیانت از وطن سخنرانی و همگان را به الگوگیری از بصیرت شهدا دعوت کردند.

مداحی در سوگ رحلت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) از برنامه های این یادواره بود. یادواره شهدای روستای گورانسراب خلخال نیز در مسجد جامع این روستا برگزار شد.