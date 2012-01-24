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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مدعی قهرمانی هستند/ شخصیت قهرمانی در تیم ما وجود دارد

سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مدعی قهرمانی هستند/ شخصیت قهرمانی در تیم ما وجود دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان در مورد مدعیان قهرمانی این فصل لیگ برتر گفت: سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مدعی قهرمانی هستند اما به نظر من شخصیت قهرمانی در تیم ما بیشتر وجود دارد.

امید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد سپاهان در بازی هفته گذشته مقابل شهرداری تبریز اظهار داشت:بازی خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم چراکه تیم شهرداری با دوندگی زیاد خود داشت نشان داد یکی از تیم‌های خوب لیگ است و جایگاهش در جدول باید بالاتر از این ها باشد.

وی ادامه داد: در نیمه اول بازی نسبتا متعادلی را شاهد بودیم اما در نیمه دوم ما بهتر بازی کردیم و موقعیت‌های بیشتری روی دروازه شهرداری خلق کردیم و در پایان هم توانستیم برنده از زمین مسابقه بیرون بیاییم.

هافبک تیم سپاهان با اشاره به اینکه در فصل جاری تیم‌های بسیاری مدعی رسیدن به قهرمانی هستند، بیان داشت: به نظر من مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری استقلال، تراکتور و سپاهان هستند و احتمالا در پایان فصل یکی از این سه تیم قهرمان می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که سپاهان چند درصد شانس رسیدن به قهرمانی را دارد، تصریح کرد: همه این تیم‌ها شانس دارند و سپاهان هم از شخصیت قهرمانی بالایی برخوردار است بنابراین همه تلاشمان را می‌کنیم تا خودمان برای سومین سال پیاپی قهرمان شویم.

کد مطلب 1516399

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