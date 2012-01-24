سپاهان، استقلال و تراکتورسازی مدعی قهرمانی هستند/ شخصیت قهرمانی در تیم ما وجود دارد

امید ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون عملکرد سپاهان در بازی هفته گذشته مقابل شهرداری تبریز اظهار داشت:بازی خیلی سختی را پشت سر گذاشتیم چراکه تیم شهرداری با دوندگی زیاد خود داشت نشان داد یکی از تیم‌های خوب لیگ است و جایگاهش در جدول باید بالاتر از این ها باشد .

وی ادامه داد: در نیمه اول بازی نسبتا متعادلی را شاهد بودیم اما در نیمه دوم ما بهتر بازی کردیم و موقعیت‌های بیشتری روی دروازه شهرداری خلق کردیم و در پایان هم توانستیم برنده از زمین مسابقه بیرون بیاییم .

هافبک تیم سپاهان با اشاره به اینکه در فصل جاری تیم‌های بسیاری مدعی رسیدن به قهرمانی هستند، بیان داشت: به نظر من مدعیان اصلی قهرمانی در فصل جاری استقلال، تراکتور و سپاهان هستند و احتمالا در پایان فصل یکی از این سه تیم قهرمان می‌شود .