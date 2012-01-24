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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

شرفخانی:

127 هزار موقوفه در کشور وجود دارد

127 هزار موقوفه در کشور وجود دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: 127 هزار موقوفه در کشور وجود دارد که درآمد این موقوفات در کشور برای نیازمندان و کارهای فرهنگی هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی ظهر سه شنبه در "همایش وقف احسان ماندگار"، در امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان، وقف را یک هدیه بزرگ در جامعه یاد کرد و افزود: در جامعه اسلامی باید به این سنت حسنه ارزش داده شود و در جامه این سنت به خوبی نهادینه شود.
 
وی ادامه داد: مال و اموال ، فرزند و مقام هیچ کدام به درد انسان نمی خورد بلکه چیزی که در دنیا و آخرت ماندگار است و به درد می خورد وقف است لذا در راستای ارتقای وقف در جامعه باید این سنت به خوبی به مردم شفاف سازی شود.
 
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: 1100 سال پیش موقوفه ای بری عزداری امام حسین وقف شد و این موقوفه هر سال در ماه محرم پذیرای میلیون ها عزدار امام حسین است و در این سفره اطعام و پذیرایی می شوند.
 
حجت الاسلام شرفخانی تاکید کرد: در دهه اول محرم در کشور 8 میلیون نفر در سر سفره اطعام موقوفات امام حسین (ع) پذیریایی شدند.
 
وی از وجود 21 دانشکده علوم قرآنی در کشور خبر داد و افزود: در این دانشکده ها 300 هزار دانشجو تحصیل می کنند.
 
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یادآور شد: اگر شخصی اجاره مکان تجاری، مسکونی و زمینی که وقف شده را پرداخت نکند آن کسب و کار حرام است و لذا نماز و روزه هم باطل است.
 
شرفخانی گفت: در کشور سامانه برای شفاف سازی موقوفات راه اندازی شده و فعال است.
 
وی در ادامه بنا و شاخه اصلی اسلام را ولایت عنوان کرد و افزود: متولی این شاخه اصلی ولایت رهبری است و باید در کشور به رهنمودهای ولایت رهبری توجه شود که این امر نوعی محبت است که این محبت به امام و اهل بیت را می رساند.
 
معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: اساس حرکت محبت است و این محبت عزت را به دنبال دارد و جامعه ای مسیر رشد و تعالی را طی خواهد کرد که محبت را در باطن خود تقویت کند و این محبت اوج لذت به اهل بیت را به دنبال دارد.
 
حجت الاسلام شرفخانی افزود: محبت در راستای شناخت واقعی میسر است و لذا این شناخت عبودیت در نزد اهل بیت را به وجود می آورد.
 
در این مراسم از خیرین وقف تجلیل شد. 
کد مطلب 1516402

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