60 دقیقه تعقیب و گریز و شلیک دهها گلوله برای دستگیری دزدان حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت چهار صبح 25 آذر مأموران گشت کلانتری 156 افسریه به سرنشینان خودرو پرایدی مظنون شده و به راننده آن دستور توقف دادند.اما راننده پراید با مشاهده خودرو گشت پلیس بلافاصله به سرعت خود افزوده و با حرکات مارپیچ و انحراف ناگهانی به خیابانها و کوچه های مختلف سعی کرد از دست پلیس فرار کند .

در این تعقیب و گریز سرنشین خودرو پراید هرازگاهی وسیله ای را به بیرون از خودرو پراید و در مسیر حرکت خودرو گشت کلانتری پرتاب می کرد تا مانع از تعقیب آنان شود .

وقتی که راننده پراید به هیچ وجه قصد توقف نداشت مأموران کلانتری ابتدا با تیراندازی هوایی و سپس با تیر اندازی به سمت لاستیک های خودرو پراید سعی کردند تا خودرو پراید را مجبور به توقف کنند.

این تعقیب و گریز که حدود یک ساعت در خیابانهای افسریه تا خاور شهر ادامه داشت .سرانجام بعد از دهها شلیک تیر از سوی پلیس و پنچر کردن لاستیک خودرو پراید ،عملیات دستگیری دو سرنشین پایان یافت. با انتقال این دو متهم به کلانتری و بازرسی از خودرو پراید یک دستگاه ECU کشف شد .

در ادامه متهمان به اسامی ، غلامرضا و فیصل با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای شهید محلاتی تهران برای رسیدگی تخصصی به جرائم آنان به پایگاه ششم پلیس آگاهی منتقل شدند . از آنجائی که از چندی قبل و با سرقت های داخل خودر در مناطق جنوب شرق تهران پرونده ای در حال رسیدگی بود ، تحقیقات کارآگاهان مبارزه با سرقت از داخل خودرو این پایگاه با نظارت دادیاری شعبه یکم آغاز شد . در ابتدا افسر پرونده پی برد که متهم اصلی این پرونده خود را با اسم جعلی در کلانتری معرفی کرده و در واقع مشخصات واقعی او علیرضا می باشد .علیرضا و فیصل ، هردو مجرد و دارای اعتیاد به استعمال مواد مخدر از نوع شیشه بودند.

متهمان علی رغم این که دارای سابقه اتهامی سرقت و زندان بودند ابتدا منکر سرقت شده و عنوان کردند که به علت نداشتن گواهینامه رانندگی اقدام به فرار از دست مأموران کلانتری کرده اند . اما با ادامه تحقیقات و سابقه آنان در زمینه سرقت لوازم داخل خودرو به ویژه ECU و نیز کشف یک دستگاه ECU از آنان در زمان دستگیری و نیز سرقت های متعدد داخل خودر از زمان آزادی علیرضا از زندان بازجویی ها ادامه داشت تا اینکه متهمان به بیش از 100 مورد سرقت ECU در محدوده افسریه ، خاورشهر ، مسعویه ، خیابانهای پیروزی ، نبرد ، ابوذر ، خاوران و ... اعتراف کردند .

این دو متهم همدستان خود را به اسامی عباس ، محمد جواد ، بهجت سلیمان ، حسین ، حسن ، سعید ، و محمد رضا به عنوان سارق یا مالخر معرفی کردند . سپس متهمان در مناطق مختلف ، در محل کار یا مخفی گاهشان شناسایی و دستگیر شدند . در این رابطه دو نفر از متهمان به عنوان برادر - حسن و سعید - و پدر آنان - محمدرضا -اقدام به مالخری از سارقان می کردند . در بازرسی از خانه محمدرضا تعداد زیادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد که با توجه به تعداد زیاد این وسایل ، به نظر می رسد این متهم اقدام به ساخت یا فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر می کرده است .

در ادامه بررسی ها مشخص شد، علیرضا پس از آخرین دستگیری اش حدود سه ماه قبل از زندان آزاد شده بود و بلافاصله پس از آزادی از زندان بدون هیچگونه عبرت از گذشته خود ، دوباره به همراه دوستان قدیمی اش اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو کرده است .

از موارد دیگر این پرونده اقدام به خودزنی علیرضا در مسیر انتقال به دادسرا بود که این اقدام وی منجر به تشدید قرار از سوی قاضی پرونده شد. این متهم پس از خودزنی به بیمارستان اتقال پیدا کرد.

با دستگیری این متهان سابقه دار ، سرقت از داخل خودرو ، به خصوص سرقت ECU در مناطق یادشده فوق به شدت کاهش پیدا کرد.

متهمان انگیزه خود را از سرقت ECU ، کم حجم بودن این قطعه ، قیمت نسبتاً بالای آن ، راحتی حمل پس از سرقت ، کندن آن از جایش در اغلب خودروها و در نهایت فروش راحت تر این قطعه نسبت به سایر قطعات خودرو عنوان کردند .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی- رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : سرقت از لوازم داخل خودرو در سطح تهران ، بیش از 50 درصد از وقوع سرقت ها را از نظر تعداد شامل می شود و این تعدد سرقت ها منجر به اختصاص توان بالایی از توان پلیس آگاهی و مراجع قضایی به این نوع از سرقت شده است . به نظر می رسد تشدید مجازات بازدارنده در کنار افزایش ضریب ایمنی از سوی سازندگان خودرو می تواند منجر به کاهش سرقت لوازم داخل خودرو شود

