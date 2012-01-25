اقتصاد مناسب عامل تقویت باورهای دینی و مصونیت از لغزش است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد نسبت ایمان با رفتار اجتماعی و فردی به خبرنگار مهر گفت: ایمان در حقیقت یعنی باورهای دینی، وقتی باورهای دینی در آدمی رسوخ کرده و جزو ملکات نفسانی باشد طبیعی است این آدم ارزشگرا خواهد بود.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) می فرماید : برای مردم راضی باش آنچه را برای خودت راضی هستی. یعنی خشنودی مردم را همانند خشنودی خودت جستجو کن. یکی از باورهای دینی این است که آنچه برای خود می خواهد برای دیگران نیز بخواهد که این نوع نگرش موجب یک ارتباط صحیح بین مردم در جامعه می شود.

رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد تأکید کرد: در بیان دیگری از معصوم(ع) نقل شده که بده به مردم آنچه را که دوست داری به تو بدهند. پیامبر اکرم(ص) نیز در حدیثی می فرماید: نزدیکترین مردم به من کسی است که از گناه کسی که به او بدی کرده بگذرد و به او ببخشد چیزی که او را از آن محروم کردند. همه این مسائل زاییده ایمان است اگر ایمان واقعی وجود داشته باشد این نوع از رفتارها را نیز در پی خواهد داشت.

نماینده مجلس شورای اسلامی به حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت رضا(ع) می فرماید: مؤمن ایمانش به کمال نمی رسد مگر اینکه سه خصلت در او باشد، "سنة من ربه و سنة من نبیه و سنة من ولیه" یعنی یک راه و روشی از خدا یک روشی از پیامبر و یک روشی از امام معصوم داشته باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: آن سنتی که از خدا باید داشته باشد "کتمان السر" است؛ مؤمن کسی است که اسرار را بپوشاند همانطور که در صفات الهی می خوانیم "یا اظهر الجمیل و ستر القبیح" ای کسی که بدیها را می پوشانی و خوبیها را آشکار می کنی. مؤمن باید عیب و اسرار خود و دیگران را بپوشاند تا جایی که خدا در قرآن فرمود "إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ " اگر کسی دوست داشته باشد که بدی و یا عیب مؤمنی آشکار شود خداوند می فرماید آنها را به عذاب دردناک بشارت ده. مؤمن قلبا نمی خواهد عیب دیگران آشکار شود و نه خود کاری برای آشکار شدنش می کند.

وی تأکید کرد: امام رضا(ع) در ادامه "سنة پیامبر" را "مدارا کردن" با مردم عنوان فرمودند. همه ما مدارا کردن از سوی دیگران را دوست داریم. لذا بر مدارا با مردم آنقدر تأکید شده که پیامبر(ص) در مورد آن فرمود: امرت بمداراة الناس کما امرت بأداء الفرائض" من پیامبر به مدارا با مردم امر شدم همانگونه که به واجبات امر شدم.

حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: پیامبر مکرم اسلام(ص) در بیانی دیگر می فرماید: امر شدم به مدارا کردن با مردم همانگونه که امر شدم به رسالت. اگر پیامبر بر مدارا کردن با مردم اهتمام نداشتند چگونه تبلیغ اسلام امکان پذیر بود تا جایی که خداوند در قرآن خطاب به پیامبر می فرماید: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنت لَهُمْ وَ لَوْ کُنت فَظاًّ غَلِیظ الْقَلْبِ لانفَضوا مِنْ حَوْلِک فَاعْف عَنهُمْ.

این نماینده مجلس تصریح کرد: امام رضا(ع) در ادامه این حدیث به روش سوم از ائمه معصوم اشاره کرده می فرمایند: سنت امام معصوم همانا صبر در خوبی و بدی است؛ گاهی نعمتی می رسد انسان باید شکر کند و خدای نکرده این نعمت نباید موجب طغیان او شود و یا گاهی سختی بر انسان وارد می شود و نباید انسان ناشکری کند. بر ائمه معصوم (ع) چقدر سختی و مصیبت وارد شد اما هیچگاه آن بزرگواران از محدوده صبر خارج نشدند تا جایی که بی بی زینب کبری(س) در مقابل یزید ملعون فرمود: ما رأیت من الله الا جمیلا.

وی افزود: رعایت این شرایط لازمه ایمان است. وقتی اینها رعایت شود ارتباط بین مردم چقدر خوب می شود. همه مشکل ما در این است که در اصل اولیه که "ایمان" واقعی است می لنگیم؛ اگر کسی در ایمان قوی باشد ظلم نمی کند، دروغ نمی گوید، تهمت نمی زند و نسبت به مردم کم فروشی نمی کند و اگر اینها رعایت شود جامعه گلستان می شود لذا همه خوبیها از ایمان نشأت می گیرد و در این صورت جامعه به مدینه فاضله دست می یابد.

حجت الاسلام ابراهیمی به تأثیر اختلال معیشت در ایمان عمومی مردم اشاره کرد و گفت: امام باقر(ع) در بیانی می فرمایند: همه کمال در سه چیز است؛ اول دین فهمی، دوم صبر و سوم زندگی اقتصادی با برنامه ریزی داشتن. در کشور ما نعمت کم نیست اما عمده مشکلات به عدم برنامه ریزی درست برمی گردد یعنی هم غنی و هم فقیر برنامه ریزی ندارد ضمن اینکه دولتمردان ما بهتر از این می توانند با برنامه ریزی کشور را اداره کنند.

وی افزود: در روایات اسلامی است که "من لا معاش له لا معاد له" کسی که نان ندارد دین ندارد و امام سجاد(ع) نیز فرمودند از فقر به خدا پناه می برم که اگر فقر آمد کفر هم به دنبالش می آید و پیامبر(ص) فرمود: اگر نان نبود مردم خدا را عبادت نمی کردند و این واقعیت دارد که وضعیت معیشتی بر ایمان عمومی مردم تأثیر دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: اقتصاد یک عزم ملی می طلبد یعنی بر مردم است که صرفه جویی کنند و اقتصادی عمل کنند اما از طرفی دولتمردان نیز باید مشکلات مردم را اولویت بندی کنند یعین بخشی از برنامه ها فوری ، برخی برنامه میان مدت و برخی کارها برنامه های بلند مدت می طلبد.

حجت الاسلام ابراهیمی در پایان تصریح کرد: دولتهای ما در طول تاریخ انقلاب گاهی بر برنامه های بلند مدت متمرکز و از برنامه های کوتاه مدت یا فوری غافل شدند و گاهی نیز برعکس عمل کردند. ضرورتهای زندگی مردم باید تأمین شود که شامل مسکن، لباس و شغل است اما بقیه مسائل رفاهیات است. لازم است دلتمردان ما بر این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند تا مردم با یک معیشت مناسب بتوانند در تقویت باورهای دینی خود از لغزشها دور بمانند.