هند بهای نفت ایران را با طلا می پردازد/ چین، کره و ژاپن به فکر جایگزینی دلار

به گزارش خبرگزاری مهر، راشاتودی این خبر را به نقل از "دبکا فایل" گزارش داده و در ادامه می نویسد : چین دیگر وارد کننده نفت از ایران نیز ممکن است از همین روش برای ادامه روابط تجاری خود با ایران استفاده کند.

به نوشته این روزنامه، ایران و هند مذاکراتی را با چین وروسیه برای یافتن جایگزنی برای این روش معاملاتی ( طلا در ازای نفت ) آغاز کرده اند تا اگر آمریکا و اتحادیه اروپا این روش معاملاتی را نیز هدف قرار دادند از روش دیگری استفاده کنند.

راشاتودی در ادامه می نویسد : این اقدام هند واقعا متعجب کننده است زیرا دهلی نو پیشتراعلام کرده بود بهای نفت وارداتی از ایران را با ین ( واحد پول ژاپن ) و یا روپیه ( واحد پول هند ) می پردازد.

بر اساس این گزارش، چین و هند به دلیل نیاز خود به نفت مجبور هستند که به دنبال یافتن جایگزینی برای دلار باشند تا به این ترتیب درصورت ادامه واردات نفت از ایران با تحریم های آمریکا مواجه نشوند.

چین و هند به ترتیب با وارد کردن 22 و 13 درصد از نفت مورد نیاز خود از ایران، تا کنون از همراهی با تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران خودداری کرده اند و این بدان معناست که این دو کشور یک روش مطمئن برای خرید نفت از ایران و پرداخت پول آن پیدا کرده اند . در اصل این روش جدید مستقل از سیستم های مالی است که توسط امریکا و انگلیس کنترل می شوند.

راشاتودی در ادامه می نویسد : البته این فقط هند و چین نیستند که بر ادامه خرید نفت از ایران تاکید کرده و با تحریم ها مخالفت کرده اند بلکه ممکن است در روزهای آینده کره جنوبی و ژاپن نیز به این کشورها بپیوندند. بر همین اساس هم اکنون توکیو و سئول در حال مذاکره با واشنگتن هستند تا بتوانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

به نوشته راشاتودی، ژاپن و کره جنوبی نگران آن هستند که با قطع واردات نفت از ایران اقتصادشان لطمه ببینید.