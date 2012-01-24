به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از دیدار استقلال - فولادخوزستان که بعدازظهر امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، اظهار داشت: ما حتی در بازی هفته گذشته مقابل ذوب آهن که شکست خوردیم، یک بازی بسیار زیبا و منطقی را از خود به نمایش گذاشتیم و تمامی کارشناسان فوتبال به این نکته اذعان داشتند که فولاد شایستگی‌های زیادی دارد.

وی کمبود تجربه در نزد بازیکنان و عدم هماهنگی در بحث خلاقیت را از عوامل شکست تیمش در بازی مقابل ذوب آهن اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا ضمن بهره برداری از خلاقیت فردی و ویژگی‌های فنی تیم ضریب اشتباهات خود را کاهش دهیم.

سرمربی تیم فولادخوزستان با ابراز امیدواری از اینکه تیمش یک بازی زیبا و تماشاگرپسند را مقابل استقلال ارائه کند، افزود: تیم ما در حال پیشرفت است. با توجه به تمریناتی که انجام داده‌ایم و شناختی که از تیم استقلال داریم، قطعا برای پیروزی مقابل این تیم به میدان خواهیم آمد.

جلالی تاکید کرد، راه شکست تیم استقلال را به خوبی می‌داند و افزود: تجربه بازی مقابل استقلال را داریم و امیدوارم بتوانیم مقابل این تیم بزرگ سربلند از زمین بیرون بیاییم.

وی ضمن یادآوری اینکه تیمش برای بازی مقابل استقلال محروم و مصدومی ندارد، در واکنش به این موضوع که آرش افشین و رضا نوروزی در فصل جاری نتوانسته‌اند عملکرد خوبی داشته باشند، خاطر نشان کرد: در اینکه این دو بازیکن فصل گذشته پدیده بودند هیچ شکی نیست و همه به این موضوع اذعان دارند که آنها پیشرفت بسیار خوبی داشته و می توانند از آینده سازان فوتبال ایران باشند اما باید بپذیریم که در این فصل رضا با‌ آسیب دیدگی مواجه شد و مدتی با ما تمرین نکرد و حتی در بازی مقابل ذوب آهن نیز او را به زور آمپول به میدان فرستادیم اما نوروزی رفته رفته به شرایط ایده‌آل نزدیک خواهد شد و مطمئن باشید همان نوروزی خواهد شد که همه فوتبالدوستان انتظار او را دارند.

جلالی در خصوص شرایط آرش افشین نیز گفت: ‌آرش بازیکن بزرگی است ولی جوان است و باید هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ فنی او را تنها نگذاشت و با این بازیکن کار کرد تا بتواند در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشد.

مجید جلالی در پاسخ به این سئوال که "مهمترین عامل پیشرفت فولادخوزستان در این فصل به خصوص در نیم فصل دوم چه بوده است؟"، گفت: در نیم فصل اول بازی‌‎های خوبی انجام دادیم و حتی زمانی که بازی را واگذار می‌کردیم نیز همه اعتقاد داشتند که بهترین بازی‌ها را انجام می‌دهیم. نباید از یادمان برود که ما در نیم فصل اول 6 پنالتی را از دست دادیم که اگر همان پنالتی‌ها به گل تبدیل می‌شد می‌توانست شرایط ما را در جدول بهبود ببخشد. من اعتقاد دارم که مهمترین عامل پیشرفت ما در فصل جاری اتحاد و همدلی بین بازیکنان و رقابت و رفاقت بین آنها بود و ما توانستیم با این دو حربه نتایج خوبی را کسب کنیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در پاسخ به این سئوال که "آیا با کم کردن تیم‌های حاضر در لیگ برتر در فصل آینده موفق هستید یا خیر؟"، گفت: ‌کم کردن تعداد تیم‌های لیگ برتر چاره کار فوتبال نیست. به اعتقاد من این یک فکر اشتباه است. ما اصل موضوع را منکر شده‌ایم و یا به تعبیری تنها صورت مسئله را پاک کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: ‌با توجه به اینکه کشور ما یک کشور پهناور است به نظر من 18 تیم هم برای لیگ برتر ایران کم است و ما می‌توانیم با یک برنامه ریزی خوب با همین 18 تیم مسابقات را برگزار کنیم.

جلالی در خصوص اعتراض مربیان لیگ برتری به برگزاری فشرده مسابقات گفت: باید بپذیریم که اگر تمامی اصول علمی را رعایت کنیم حتی می‌توانیم در کمترین زمان ممکن تیم خود را با آمادگی کامل به میدان بفرستیم.

وی تاکید کرد: باید علم و تجربه را کنار هم قرار دهیم و تیم خود را از لحاظ تغذیه، استراحت و علم روز فوتبال آشنا کنیم تا لطمه‌ای نخوریم و بتوانیم فوتبال پیشرفته و حرفه‌ای داشته باشیم.

جلالی خاطر نشان کرد: ‌البته من حق می‌دهم که با نداشتن زمین‌های مناسب و پروازهای طولانی مدت این مسئله کمی تیم‌ها را دچار مشکل کند اما می‌توانیم با یک برنامه‌ریزی مناسب این ضعف‌ها را به خوبی پوشش دهیم.

وی در خصوص اینکه تیم‌ها در فاصله‌های زمانی کم نمی‌توانند کار تاکتیکی انجام دهند نیز اظهار داشت: در زمان کم هم می‌توانیم بدن‌های بازیکنان را بازسازی کرده و آنها را آماده دیدار بعد کنیم. تنها در زمین تمرین کردن چاره کار تیم‌ها نیست بلکه باید ذهن و فکر بازیکنان را نیز از هر لحاظ آماده کنیم که این مستلزم یک تجربه بسیار بالا و داشتن علم روز فوتبال برای مربیان است تا بتوانند در چنین شرایطی تیم‌های خود را هم از لحاظ تاکتیکی و هم از لحاظ روحی به سطح عالی برسانند.

جلالی در پایان در خصوص برگزاری مسابقات جام حذفی نیز گفت:‌ خوشبختانه امسال تنها سالی بود که جام حذفی قبل از لیگ به پایان می‌رسد و این خود یک نکته مثبت در فوتبال ماست اما قرعه کشی‌ها باید به گونه‌ای باشد که شانس و اتفاق جایگاه کمتری در جام حذفی ما داشته باشد و تیم‌ها بتوانند بدون این دو عامل به موفقیت دست پیدا کنند.

دیدار تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 فردا چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.