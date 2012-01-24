گیتی پسند راهی جز پیروزی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال گیتی‌پسند که در فصل جاری برای قهرمانی در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور عازم این مسابقات شده بود، نتوانست طی فصل جاری در حد انتظارات ظاهر شود و عملکرد بدی از خود به نمایش گذاشت.

بازیکنان این تیم اصفهانی که اکثرا از بازیکنان ملی‌پوش ایران به شمار می‌روند، در هفته‌های نخست لیگ برتر عملکرد چندان خوبی نداشتند تا پس از کسب چند باخت پیاپی، سرمربی این تیم اخراج شود و گیتی‌پسندی‌ها با هدایت دستیار کارخانه، در مسابقات لیگ شرکت کردند اما تغییر سرمربی نیز برای این تیم سودی نداشت.

دیدار بحران‌زده‌‌ها در کرمان

گیتی پسند بعد از شکست تحقیرآمیز در خانه برابر شهرداری ارومیه به کرمان سفر می کند و در این دیدار حساس به دنبال کسب پیروزی خواهد بود چراکه تیم کرمان هم‌اکنون در قعرجدول رقابت ها قرار دارد .

باید دید گیتی پسندی ها هم که بعد از دومین باخت در دومین هفته دور برگشت به نوعی دچار بحران شده اند، در این هفته چگونه نتیجه می‌گیرند چراکه اهمیت این نتیجه در انتخاب سرمربی آینده این تیم قابل توجه خواهد بود.

برنامه هفته شانزدهم به این شرح است :

کاشان، ساعت ۱۷:۳۰

باریج اسانس کاشان – پیکان

کرمان، ساعت ۱۷