اعراب از دیدن واقعیتهای سوریه وحشت دارند/ مقایسه مواضع اعراب و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در یک کنفرانس مطبوعاتی در دمشق درباره آخرین اوضاع سوریه و همچنین واکنش به موضع خصمانه اخیر اتحادیه عرب گفت وظیفه دولت سوریه این است که هر اقدامی را که برای حل مشکل گروههای مسلح مناسب می داند، انجام دهد.



اعراب از دیدن واقعیتهای سوریه وحشت دارند

ولید المعلم در خصوص درخواست اتحادیه عرب برای تمدید فعالیت ناظران عرب اظهار داشت : دمشق درخواست تمدید ماموریت ناظران عرب را بررسی می کند.



وزیر امور خارجه سوریه در واکنش به اظهارات رئیس تیم ناظران عرب درباره اینکه اتحادیه عرب گامهایی برای خارج کردن 55 ناظران کشورهای عربی خلیج فارس از سوریه را بررسی می کند، اظهار داشت : این مسئله به خودشان مربوط است، و اگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دوست ندارند شهروندانشان از حقایق اوضاع سوریه مطلع شوند، این مشکل خودشان است.



وی با بیان اینکه ما بند "توقف خشونت از جانب هر طرف"را بررسی می کنیم، تصریح کرد : موضع رهبری سوریه در قبال توطئه های عربی و غربی قاطع است.



المعلم خاطر نشان کرد : سوریه نمی تواند با دخالت خارجی در امور داخلی خود موافقت کند و این خط قرمز ما است.



وی با انتقاد از رسانه هایی که با خبرسازی و خبرهای ساختگی و جنجال به بزرگنمایی اوضاع سوریه و تبلیغ گروههای مسلح می پردازند، گفت : رسانه ها باید حرفه ای باشند و حقایق را بگویند، ما با انواع رسانه ها روبرو هستیم، آنچه برای ما اهمیت دارد، حتی رئیس تیم ناظران اعتراف کرد برخی افراد مسلح از غیر نظامیان به عنوان سپرانسانی استفاده می کنند.



موضع روسیه تغییر نکرده است



وزیر امور خارجه سوریه در خصوص روابط کشورش با روسیه خاطر نشان کرد : هیچ کس نمی تواند در روابط سوریه و روسیه شک کند.



وی افزود : موضع روسیه همچنان تغییر نکرده است و مسکو با دخالت خارجی در امور داخلی سوریه موافقت نخواهد کرد.



المعلم گفت: از هیچ کس در جهان دستور نمی گیریم و کسانی که سفارتخانه هایشان را در سوریه می بندند، مربوط به خودشان است.





سه برابر شدن تعداد قربانیان ارتش و غیرنظامیان به سبب سوء استفاده گروههای مسلح از ناظران عرب



وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد : قربانیان و شهدای ارتش و نیروهای حفظ امنیت و غیرنظامیان به سبب سوء استفاده گروههای مسلح از تیم ناظران سه برابر شده است .



المعلم از تیم ناظران عرب به ریاست الدابی خواست در گزارش خود بر ضرورت حل پدیده افراد و گروههای مسلح در سوریه تاکید کند.



تاثیر تحریمهای غربی



به گزارش مهر، المعلم درباره تاثیر تحریمهای جدید غربی ها بر سوریه خاطر نشان کرد: بدون شک هر گونه تحریم بر شهروندان سوری تاثیر می گذارد، اما بر موضع سیاسی سوریه تاثیر نخواهد گذاشت، برنامه اصلاحات سیاسی در چارچوب جدول زمانی از سوی بالاترین مقام یعنی رئیس جمهوری اعلام شده و اجرا خواهد شد، اما تحریمها تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است.



وی گفت : وظیفه تیم ناظران عرب نظارت بر آنچه رخ می دهد و وظیفه دولت سوریه پایان دادن به این وضعیت و بازگرداندن امنیت و ثبات است.



وزیر امور خارجه سوریه افزود : برخی از آنچه در گزارش ناظران عرب آمده است، خوششان نیامد، به همین سبب آن را دور زدند.

اعراب توطئه می کنند، ایران نه

المعلم درباره روابط ایران و سوریه اظهار داشت : روابط ایران و سوریه مستحکم و ریشه ای است، ایران در زمانی که اعراب به توطئه چینی علیه سوریه مشغول هستند، در کنار سوریه(برای حل بحران و بازگرداندن ثبات و آرامش) قرار دارد.



وزیر امور خارجه سوریه خاطر نشان کرد : شرایط راه حل امنیتی را تحمیل کرد و مردم نیز خواستار سرکوب گروههای مسلح شده اند، ولی ما در هر حال روند مسالمت آمیز را ترجیح می دهیم.

