به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار عصر امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و در پایان شاگردان پرویز مظلومی برابر حریف اصفهانی خود به پیروزی 2 بر صفر دست یافتند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* امیدواررضایی و پرویز مظلومی بعد از پایان این دیدار دقایقی در تونل ورزشگاه به گفتگو با یکدیگر پرداختند. امیدوار رضایی در رختکن تیم فوتبال استقلال نیز حاضر شد و به بازیکنان تبریک گفت.

* برخی هواداران تیم فوتبال ذوب آهن در پایان این دیدار و حفظ تیم شهرشان شعارهایی علیه منصور ابراهیم زاده و محمد قاضی مهاجم این تیم سردادند و خواستار جدایی آنها از ذوب اهن شدند.

* سیدمهدی رحمتی و شهاب گردان که هر دو جزو دروازه بان دعوت شده به اردوی تیم ملی در مقاطع گذشته بودند، بعد از پایان بازی دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند. گردان در دیدار برابر استقلال نیمکت نشین بود.

* پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر ذوب آهن، تماشاگران آبی به تشویق تیم حریف پرداختند و بازیکنان ذوب آهن را تشویق کردند.

* با تصمیم کادر فنی تیم فوتبال استقلال، تمرینات این تیم تا روز دوشنبه تعطیل شد. دیدار این تیم در هفته بیست و ششم برابر ملوان به دلیل در پیش بودن دیدار با الاتفاق در لیگ قهرمانان آسیا این هفته برگزار نخواهد شد.