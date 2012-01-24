به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حاتم زاده - رئیس دانشگاه گیلان گفت: با توجه به توانمندی مناسب دانشگاه و برخورداری از اساتید متخصص و بر اساس برنامه توسعه دانشگاه گیلان و نیازهای استان گیلان، راه اندازی دانشکده اقتصاد و مدیریت در دستور کار قرار گرفت.

وی تاکید کرد: این دانشکده در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان گیلان مصوب و اعتبار مورد نیاز برای ساخت دانشکده در نظر گرفته شد.

به گفته رئیس دانشگاه گیلان، مطالعات ساخت دانشکده با زیر بنای 5 هزار متر مربع در حال انجام است و به زودی اجرایی خواهد شد.

حاتم زاده با اشاره به رشته های تحصیلی این دانشکده، اظهار داشت: در حال حاضر رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA، حسابداری و اقتصاد در دانشکده علوم انسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دایر است و با راه اندازی دانشکده اقتصاد و مدیریت، این رشته ها و سایر رشته های مرتبط در آن دانشکده توسعه خواهد یافت.