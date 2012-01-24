به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که دیدارهای هفته پنجم از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود، برای دیدار عصر فردای صبای قم و شاهین بوشهر اسامی تیم داوری این مسابقه در یکی از دیدارهای حساس هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس مشخص شد.



صبا در تعقیب صدرنشین و شاهین در تلاش برای فرار از سقوط



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم شاهین بوشهر تیم های رده های چهارم و هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است عصر فردا چهارشنبه پنجم بهمن ماه در چارچوب دیداری از هفته بیست و دوم یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شود جمشید محمدی از داور جوان و کم تجربه لیگ برتر که البته سابقه زیادی در لیگ دسته اول کشور دارد، قضاوت می کند.



جمشید محمدی داور جوان دیدار حساس تیم های صبای قم و شاهین بوشهر را امیر بهرام حسین نقوی به عنوان کمک داور اول و مهدی عالی قدر به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند، ضمن اینکه قاسم واحدی به عنوان داور چهارم و محمد پیروز رام به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال تیم داوری این مسابقه حساس هفته بیست و دوم را همراهی می کنند.



صبای قم و شاهین بوشهر در حالی از ساعت 15:30 دقیقه عصر روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه در دیداری از هفته پنجم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 37 امتیاز در تعقیب بالانشینان جدول یعنی استقلال و تراکتور سازی هم امتیاز با تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در مکان چهارم و تیم فوتبال شاهین بوشهر با کسب 21 امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند.



ناکامی‌های شاهین بوشهر در هشت هفته متوالی



تیم فوتبال شاهین بوشهر در هشت هفته اخیر یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در بوشهر و همچنین در خارج از خانه نتیجه ای بهتر از تساوی و البته باخت مقابل حریفان کسب نکرده است در حالی برابر شاگردان عبدالله ویسی قرار می گیرد که هم اکنون یکی از تیم های حاضر در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر به شمار می رود.



شاگردان عبدالله ویسی نیز بعد از شش هفته ناکامی از هفته های سیزدهم تا نوزدهم، در سه هفته اخیر دو پیروزی و یک تساوی کسب کرده اند تا در حال حاضر یکی از تیم های مدعی بالای جدول و بخت کسب عنوان قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به شمار بروند.



صبایی ها در هفته بیستم نیز به ناکامی های خود در دیدارهای خانگی پایان دادند و در جدال برابر تیم فوتبال راه آهن شهر ری توانستند از فرصت بازی در خانه به خوبی بهره برداری کنند و حریف را با شکست دو بر یک و کسب سه امتیاز پشت سر بگذارند.

