همه باید به "آرسن ونگر" احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ونگر در دیدار آرسنال - منچستریونایتد در حالی که بازی با نتیجه تساوی یک بر یک در جریان بود در دقایق پایانی نیمه دوم اقدام به تعویض "آلکس اوکسلید - چمبرلین" کرد و "آندری آرشاوین" را جایگزین این بازیکن 18 ساله کرد اما دقایقی بعد روی اشتباه بازیکن روسی، آرسنال گل دوم را دریافت کرد و شکستی خانگی را متحمل شد.

چمبرلین در خصوص انتقاداتی که از سرمربی آرسنال می‌شود، گفت: او آرسن ونگر است؛ یک مربی سطح بالا برای شماری از سال‌ها در آرسنال. او تا به حال کارهای فراوانی برای باشگاه انجام داده و آنچه او در خصوص من و تیم انجام می‌دهد، قابل احترام است.

وی افزود: هواداران پول می‌دهند که بازی تماشا کنند و حق دارند نظر خود را بیان کنند و از باخت ما افسرده باشند اما همه ما ضمانت می‌دهیم که کاملا بر کارمان در تیم تمرکز کنیم و وظیفه‌مان را به خوبی انجام دهیم. ما بازیکنان در یکی، دو روز گذشته با هم صحبت کرده‌ایم و در خصوص اینکه چگونه می‌توانیم خود را تقویت کنیم با هم حرف زدیم. برای موفقیت همه باید در یک جهت حرکت کنیم.

"وویسیچ چزنی"، دروازه بان لهستانی آرسنال هم در حمایت از سرمربی این تیم گفت: او (ونگر) طی 15 سال گذشته عملکردی باشکوه در آرسنال داشته و هنوز هم به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین فکر نمی‌کنم موقعیت این مربی در باشگاه باید به زیر سئوال برده شود.