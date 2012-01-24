مهدی نجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از زمان تاسیس نظام مشارکت شرکت پالایش نفت اصفهان که به سال 1379 باز می‌گردد تا کنون، تعداد 50 هزار پیشنهاد کمی و کیفی به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد 3هزار و 868 پیشنهاد اجرا و تعدادی نیز در حال بررسی و یا منتظر اجرا هستند.

وی افزود:‌ صرفه اقتصادی پیشنهادهای اجرا شده بیش از 32 برابر هزینه بوده است که این نشان از موثر بودن نظام پیشنهادهای شرکت دارد.

دبیر نظام مشارکت شرکت پالایش نفت اصفهان اظهار داشت: به طور کلی در 9 ماهه سال جاری 3هزار و 757 پیشنهاد از سوی کارکنان دریافت و پس از بررسی‌های کارشناسی از این تعداد یک هزار و 94 پیشنهاد مورد قبول واقع شده است.

وی همچنین به روند پیشنهادهای اجرائی اشاره کرد و گفت: در 9 ماهه سال 90 ، تعداد 364 پیشنهاد اجرا شده و این در حالی است که در سال 89، تعداد پیشنهادهای اجرائی 246 بوده است.

نجمی اضافه کرد: با همکاری و ارائه پیشنهاد توسط کارکنان و پس از اجرایی کردن پیشنهادها، بیش از 20 میلیارد تومان سود و صرفه اقتصادی در شرکت پالایش نفت اصفهان حاصل شده است.

