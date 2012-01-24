بسته پیشنهادات لرستان برای سفر چهارم دولت آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: استان لرستان آمادگی انجام سفر چهارم رئیس جمهوری و هیئت دولت به لرستان را دارد و در این راستا نیز بسته پیشنهادات را در راستای توسعه استان تهیه کرده ایم.

وی همچنین از فعالیتهای موثر رسانه ها در استان تقدیر کرد و گفت: یکی از عناصر اصلی که در توسعه استان موثر است رسانه ها هستند.

استاندار لرستان همچنین در خصوص تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد گفت: در این راستا چند اتاق برای انبار تجهیزات خریداری شده از تهران در نظر گرفته شده است.

دهمرده تصریح کرد: به طور جدی به دنبال بهره برداری هر چه سریعتر از بیمارستان شهید رحیمی هستیم.

وی با بیان اینکه تاکنون تعداد زیادی از برنامه های در نظر گرفته شده در استان عملیاتی شده است، بیان داشت: همچنین تلاش ما بر این است که به موازات کارهای اساسی از مشکلات کوچک و روزمره مردم نیز غافل نشویم.

استاندار لرستان با اشاره به نگاه ویژه مدیریت اجرایی استان به عمران شهری، اجرای طرح نهضت آسفالت و ساماندهی مناطق حاشیه نشین خرم آباد را از مصادیق این توجه دانست.

وی همچنین پیرامون آزادسازی قلعه فلک الافلاک نیز عنوان کرد: تا پیش از پایان سال، درصدی از ساختمان های متعلق به دانشگاه لرستان به منظور آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک تخلیه می شوند.

دهمرده افزود: آزادسازی حریم قلعه مصوبه مجلس شورای اسلامی را داراست که روند اجرای این قانون دارای عقب ماندگی تاریخی است.

وی در خصوص بودجه سال 91 نیز یادآور شد: در بودجه 91 استان لرستان اتفاقات خوبی افتاده است اما باید منتظر بمانیم تا لایحه بودجه به مجلس برود سپس با تصویب نهایی لایحه بودجه و تبدیل شدن آن به قانون نتایج را اعلام می کنیم.