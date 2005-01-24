۵ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۱۷

برگزيده ي مراسم كتاب سال :

مراسم كتاب سال عامل تعامل مولفان و مسولان فرهنگي كشور است

محمدحسين مشكسار ؛ برگزيده ي تشويقي بيست و يكمين دوره ي كتاب سال معتقد است مراسم كتاب سال پلي ارتباطي است كه باعث ايجاد تعاملي منطقي بين مولفان و مسولين فرهنگي كشور مي شود.

به گزارش گروه فرهنگ وادب مهر ، به نقل از ستاد اطلاع رساني بيست ودومين دوره كتاب سال ، مولف كتاب « اصول هندسي نورد» گفت : خوشبختانه در حال حاضر شاهد رشد كمي وكيفي تمام زمينه هاي نشر اعم از تحقيق وپژوهش هستيم كه افزايش آمار محققان وتحقيق هاي ارائه شده در مراسم كتاب سال مويد اين نكته است .

وي مراسم كتاب سال وساير برنامه هاي تشويقي حوزه مكتوب  را باعث جدي گرفتن فرهنگ مطالعه ميان تمامي اقشار جامعه دانست . مشكسار از تلاش رسانه هاي گروهي ومطبوعات در راستاي عمومي كردن مراسم كتاب سال قدرداني كرد .

اين مولف افزود : توسعه ي مراسم كتاب سال به نفع حوزه فرهنگ مكتوب ودر نهايت همه مخاطبان جامعه است . وي تصريح كرد : شواهد نشان مي دهد كه مخاطبان توجه بيشتري به كتابهاي برگزيده سال دارند.

اين مولف برگزيده عنوان كرد : بايد با توسعه ي بخش هاي مختلف ، مراسم كتاب سال وافزايش رشته هاي تخصصي بيشتر، امكان عموميت يافتن اين رويداد بزرگ فرهنگي را فراهم كنيم .

کد مطلب 151645

