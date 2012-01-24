ابراهیم عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود واحدهای تولیدی سنگ تزئینی در شهرستان نطنز، اظهار داشت: این وضعیت، شهرستان را به قطب صنعتی و معدنی تبدیل کرده است.

وی افزود: با پیگیری کمیته معادن اوره، طرح زیست محیطی منطقه برای نخستین بار در کشور با تایید اداره کل محیط زیست استان توسط مشاور تهیه شد.

رئیس خانه صنعت و معدن نطنز اضافه کرد: اقدامات زیست‌محیطی لازم مانند جنگل‌کاری به میزان 400 هکتار در راستای اجرای مفاد طرح فوق انجام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: به منظور رفع مشکلات صنعتگران، در تمام جلسات اداری شهرستان که با محوریت صنعت و معدن برگزار شد، نماینده خانه صنعت و معدن نطنز حضور داشت که می‌توان به شورای اداری شهرستان، کمیته سوخت و کمیته بررسی عملکرد معادن در اوره اشاره داشت.

عبداللهی تاکید کرد: اگر شرایط لازم برای بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های این شهرستان و فعالیت بهینه 135 واحد صنعتی مستقر فراهم ‌شود، شرایط اشتغال برای پنج هزار نفر میسر خواهد شد.

وی ادامه داد: مشارکت معدن کاران منطقه در امور عام‌المنفعه و عمرانی نطنز مدنظر بوده و در این راستا، اولویت با روستای اوره است.

رئیس خانه صنعت و معدن نطنز تصریح کرد: تولید سنگ‌های تراورتن و گرانیت، فعالیت بخش قابل توجهی از فعالیت واحدهای فوق را شامل می‌شود.

وی با اشاره به وجود 134 واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری و 51 معدن فعال در سطح شهرستان، از اشتغال قریب 5 هزار نفر در این راستا خبر داد.

عبداللهی، انجام فعالیت‌های بخش معدن بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی را دیگر اقدامی عنوان کرد که با هدف حفظ منابع طبیعی در نطنز انجام خواهد شد و گفت: هر اقدامی در بخش صنعت و معدن این شهرستان با نظارت اداره کل محیط زیست استان و اداره محیط زیست نطنز و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اجرا می‌شود.

وی دلیل این امر را شرایط نطنز در بخش زمین‌شناسی و معدنی عنوان کرد و گفت: وجود سه شهرک صنعتی اوره و شجاع آباد در نطنز و بادرود و ناحیه صنعتی سر آسیاب از دیگر ظرفیت‌های شهرستان نطنز در این راستا است.

رئیس خانه صنعت و معدن نطنز ساماندهی پسماندهای حاصل از فعالیت‌های معدن کاری و تبدیل و فرآوری آن به مصالح ساختمانی را از دیگر اقداماتی ذکر کرد که بر اساس طرح زیست محیطی مورد اشاره عملیاتی خواهد شد.

وی دلیل تعیین 400 هکتار جنگل‌کاری را چنین توضیح داد: این رقم بر اساس دو برابر میزان خسارت سطح تخریب معادن و به منظور جبران خسارات وارده به منابع طبیعی اوره تعیین شده است.