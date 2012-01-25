قیمت هر بند کاغذ تحریر به 40 هزار تومان رسید

منصور حاجی‌آخوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رکودی که از ماه‌ها پیش گریبانگیر فروشندگان کاغذ و مقوا شده است، از تاثیر نوسانات ارز و طلا بر قیمت این محصولات به عنوان یک آسیب جدی بر بازار آنها خبر داد.

وی گفت: در چند هفته اخیر تاثیر وضعی این نوسانات بر بازار کاغذ هم وجود داشته و این اثر وضعی همچنان ادامه دارد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در عین حال تاکید کرد: البته افزایش قیمت‌ها در محصولات مربوط به صنف ما نسبت به تورم بسیار کم بوده است. اگر تورم به عنوان مثال 100 درصد هم افزایش یافته باشد، افزایش قیمت‌ها در صنف ما 30 درصد بوده است.

وی گفت: در حال حاضر هم ما 5 تا 10 درصد بیشتر افزایش قیمت در کاغذ و مقوا نداشته‌ایم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران ادامه داد: البته ممکن است جنسی در بازار کمیاب شود. در این شرایط مسلماً قیمت آن بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ چون بالاخره قانون عرضه و تقاضا در بازار حاکم است.

حاجی‌آخوندیان تاکید کرد: هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی که هفته گذشته 34 یا 35 هزار تومان بود، امروز به 40 هزار تومان رسیده است.