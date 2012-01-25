به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور این هفته در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می شود و طی آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در هفته دهم تیم صدر جدولی فوتسال سپاهان اصفهان را پیش رو دارد.



تمام دیدارهای هفته دهم از مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور روز جمعه هفتم بهمن‌ماه برگزار می‌شود و طی آن در یکی از دیدارهای حساس تیم فوتبال صبای قم از ساعت 14 این روز در ورزشگاه تختی قم مقابل سپاهان اصفهان صف آرایی می کند.



صبا در حالی در هفته دهم به مصاف تیم صدرنشین سپاهان اصفهان می رود که در دیدار رفت دو تیم که در هفته دوم دور رفت در اصفهان برگزار شد، با مشکلاتی که در داوری این دیدار وجود داشت دو بر یک مغلوب میزبان خود شده است.



در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور در گروه دوم مرحله مقدماتی تا پیش از دیدارهای هفته دهم، تیم فوتبال نوجوانان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان حریف این هفته صبای قم با کسب 19 امتیاز حاصل از شش پیروزی، یک تساوی و بدون باخت، 29 گل زده، چهار گل خورده و تفاضل به اضافه 25 در صدر ایستاده است.



نوجوانان صبای قم نیز هم اکنون با کسب سه پیروزی، سه تساوی و دو باخت، 15 گل زده، 12 گل خورده و تفاضل گل به اضافه 3 همراه با 12 امتیاز در مکان دوم جای دارند در حالی که تیم برق شیراز هم با شرایطی شبیه به صبای قم و البته با تفاضل گل کمتر در مکان سوم جای گرفته است.



تا پایان هفته نهم رقابت های مرحله گروهی، تیم های فوتبال نوجوانان مس کرمان با 10 امتیاز، پتوی لاله اصفهان با 9 امتیاز، نخل بندرعباس با هشت امتیاز، شیرین داروی شیراز با هفت امتیاز، فجر شهید سپاسی شیراز با پنج امتیاز در مکان های اول تا هشتم رده بندی گروه دوم جای گرفته اند.

