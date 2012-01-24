تخریب کاندیداها آب به آسیاب دشمن ریختن است/ متولیان برخورد کنند

محمدرضا ملکشاهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه به دنبال مایوس و کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق های رای بوده اند، اظهار داشت: هدف دشمنان ملت ایران از طرح این قبیل توطئه ها به چالش کشیدن نظام است.

وی با بیان اینکه تبلیغات علیه ایران و مایوس کردن مردم از حضور در پای صندوقهای رای در دستور کار رسانه های ضد انقلاب قرار دارد، یادآور شد: حضور دشمن شکن مردم در 12 اسفند پاسخگوی این تلاشهای بیهوده و تبلیغات واهی خواهد بود.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه رسانه های کشور نیز باید توجه ویژه ای به انتخابات و حضور مردم در آن داشته باشند، ادامه داد: رسانه ها در راستای حضور هرچه بیشتر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید گزارشها و تحلیلهای متعددی را در روزنامه ها، صدا و سیما و خبرگزاریها منتشر کنند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات باید آنقدر چشمگیر باشد که دشمنان خود را شکست خورده ببینند، تصریح کرد: نظر سنجیها در لرستان از حضور چشمگیر مردم ولایتمدار استان حکایت می کند.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه استراتژی دیگر دشمنان در ملتهب کردن فضای انتخابات ایجاد نزاع، درگیری و اختلاف افکنی است، ادامه داد: مردم ما در همه انتخابات ها نشان داده اند که گوش به فرمان رهبری هستند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان، تصریح کرد: افرادی ماموریت دارند که فضای انتخابات را متشنج کنند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاندیداها نباید یکدیگر را تخریب کنند، یادآور شد: تخریب در آموزه های دینی ما جایگاهی ندارد.

ملکشاهی راد با بیان اینکه متاسفانه بعضی افراد در استان ستاد تخریب تشکیل داده اند، افزود: این فعالیتها بر خلاف نظر رهبری است و از نظر مردم نیز اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه این کارها نباید از چشم دستگاههای نظارتی دور بماند، ادامه داد: در صلاحیت چنین اشخاصی باید تجدید نظر شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تخریب در مسیر نگاه دشمنان است و همان ماموریتی است که دشمنان برای جلوگیری از حضور حداکثری مردم طراحی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تخریب کاندیداها چه آگاهانه و یاغیر آگاهانه آب به آسیاب دشمن ریختن است، ادامه داد: مردم ما باید با هوشیاری کامل در مقابل این افراد بایستند و با این فرهنگ ویرانگر مبارزه کنند.

ملکشاهی راد با بیان اینکه برخی از کاندیداها به آب و آتش می زنند تا به مجلس ورود پیدا کنند، یادآور شد: چنین اشخاصی با این روحیه متشنج چه نفعی به حال مردم می توانند داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم ما انسانهای فهیمی هستند و انتخاب درستی دارند، افزود: کاندیداها اجازه دهند که مردم بر اساس عملکرد نامزدهای انتخاباتی رای بدهند.