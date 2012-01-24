به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان و بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پیرو گزارشات مردمی، با حضور در کارگاه تولید شیرخشک صنعتی بسته‌بندی شده در شهرستان برخوار، 200 تن از این محصولات را توقیف کردند.

در این کارگاه شیرخشک‌های صنعتی در شرایط کاملا غیربهداشتی، با استفاده از آب پنیر خشک و شیرخشک با برندهای معتبر تاریخ گذشته و کارگران غیر مجاز تولید و بسته بندی و در سطح شهر توزیع می‌شد.

این کارگاه توسط ماموران، پلمپ و پرونده تولیدکننده این مواد برای پیگیری‌های لازم به مراجع قضایی ارسال شدند.

همایش آموزشی کنترل اضافه وزن در اصفهان برگزار شد

همایش آموزشی کنترل اضافه وزن و چاقی مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، به منظور آموزش اصول صحیح تغذیه و کنترل اضافه وزن کودکان و نوجوانان همایشی را تحت عنوان "کنترل اضافه وزن و چاقی" برگزار کرد.

در این همایش کارشناسان تغذیه در رابطه با مباحثی از قبیل اهمیت مصرف تغذیه صحیح، اصول صحیح تغذیه و کنترل چاقی و اضافه وزن فرزندان آموزش‌های لازم را ارائه کردند.

در پایان این مراسم جزوات آموزشی تحت عنوان فشار خون بالا، چاقی، فست فودها و توصیه‌های کاربردی برای پیشگیری از چاقی و اضافه وزن، بین شرکت کنندگان توزیع شد.

قهرمانی تیم بسکتبال مرکز فوریت‌های پزشکی اصفهان برای دومین سال متوالی

تیم بسکتبال مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان امسال در مسابقات بسکتبال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به مناسبت دهه‌‌‌مبارک فجر برگزار شد برای دومین سال متوالی قهرمان شد.

این دوره از مسابقات با حضور تیم‌های بسکتبال مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، بسیج کارکنان، دانشکده‌پزشکی و علوم توانبخشی به مدت دو هفته در محل سالن شهید موحدی‌نیای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

تیم شرکت کننده از مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در بازی با چهار تیم دیگر، با اختلاف امتیازی بالا بر همه‌آنها غلبه کرد و برای دومین سال متوالی بر سکوی اول ایستاد.

دکتر حمید اسماعیلی و آقایان محمد جواد برومند، آرش سعیدی، بابک زنجانی، مسعود اخوان، علی صفدریان و مجید جلالی، بازیکنان تیم مرکز فوریت‌های پزشکی استان اصفهان است.