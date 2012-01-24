انگیزه زیادی برای شکست نفت داریم/ در روزهای بدمتوجه کیفیت سپاهان می شوید

به گزارش خبرنگار مهر، "زلاتکو کرانچار" در نشست خبری پیش از بازی تیم‌های نفت تهران و سپاهان ضمن بیان مطلب فوق افزود: از روزی که به سپاهان آمده‌ام کیفیت خوب تیم و بازیکنان باعث شد این اعتماد را پیدا کنم که در رقابت‌های لیگ برتر قهرمان می‌شویم. در واقع کیفیت بازیکنان باعث شده که جوی خوب و مثبت در تیم به وجود آید و بتوانیم به هدف اصلی خود که تغییر استراتژی تیم بود، دست پیدا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما تا آخرین روز مسابقات برای قهرمانی در لیگ مبارزه خواهیم کرد، افزود: ما در کنار تیم‌های نفت تهران، استقلال، صبای قم و تراکتورسازی تبریز برای قهرمانی مبارزه می‌کنیم.

کرانچار در خصوص شرایط تیم نفت تهران اظهار داشت: نفت تیم بزرگی است که از روز اول نتایج خوبی گرفته و خود را جزو تیم‌های بالای جدول قرار داده است. من نفت را یکی از تیم‌های با کیفیت لیگ ایران می‌دانم که سازماندهی بسیار خوبی دارد اما ما در بازی با این تیم می‌خواهیم کنترل بازی را از همان ابتدا به دست آورده و به عنوان تیم برنده از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازیکنان مصدوم این تیم اظهار داشت: عمادرضا در تمرینات مصدوم شد و نمی‌توانیم از وی در بازی با نفت استفاده کنیم. علاوه بر این احمد جمشیدیان نیز مصدوم بوده و طی چند روز آینده به تمرینات تیم بازخواهد گشت. ما در بازی برابر نفت از بازیکنی به نام "سوکای" که اهل کشور آلبانی بوده استفاده می‌کنیم. بدون شک حضور او، عماد رضا، سیدمهدی سیدصالحی و سزار باعث می‌شود که سپاهان در ادامه رقابت‌های لیگ خط حمله قدرتمندی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بازیکنان سپاهان انگیزه بسیار بالایی برای شکست تیم نفت تهران دارند، تاکید کرد: با سازماندهی خوبی که در سپاهان ایجاد کرده‌ایم می‌توانیم به سوی قهرمانی گام برداریم. با توجه به نتایجی که تیم نفت طی چند وقت اخیر به دست آورده بازیکنان این تیم انگیزه بالایی دارند تا با شکست تیم ما در کورس قهرمانی باقی مانده و به شرایط طبیعی خود برگردند. در حال حاضر نباید فراموش کنیم که حضور تیم نفت در رتبه‌های بالای جدول لیگ براساس حوادث نبوده بلکه به دلیل کیفیت بالای این تیم است.

کرانچار در همین خصوص افزود: بازیکنان ما در تمرینات انگیزه مثبتی دارند، با شوق و علاقه تمرین کرده و فوتبال بازی می‌کنند که این موضوع باعث شده ما روی نوار موفقیت قرار گرفته و گام برداریم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "شما چه سیاستی را در تیم سپاهان اتخاذ کردید که باعث شده اختلاف بین بازیکنان تیم از بین رفته و آنها نسبت به نیمکت نشینی خود مانند گذشته معترض نباشند؟"، گفت: این موارد مسائل بزرگی است که در دنیای فوتبال وجود دارد. من با کمک دستیاران خود توانستم که جو تیم را مثبت کرده و به سمت جلو حرکت دهیم، ضمن اینکه توانستیم اعتمادبه‌نفس بازیکنان را به آنها برگردانیم.

کرانچار با اشاره به اینکه طی سه هفته توانستیم جریانات داخلی تیم را تغییر دهیم، اظهار داشت: در این سه هفته سعی کردیم کادر فنی و بازیکنان را با مطرح کردن مسائل مختلف به یکدیگر نزدیک‌تر کرده، کتابی دوباره نوشته و کتاب قبل را کاملا کنار بگذاریم. در این خصوص دستیارانم کمک زیادی به من کردند.

وی با بیان اینکه ارتباطی که بین کادر فنی و بازیکنان باید برقرار می‌شد خوشبختانه برقرار شده است، تاکید کرد: البته در خصوص اینکه چگونه در سپاهان توانستیم به اینجا برسیم، یکسری مسائل مخفی وجود دارد که من برای خود محفوظ نگاه می‌دارم.

کرانچار در خاتمه تصریح کرد: همیشه ما روزهای خوب نداریم و هنگامی که روز بد ما فرا برسد متوجه می‌شوید که تیم سپاهان چه کیفیتی داشته است.

دیدار تیم‌های نفت تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته بیست و دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 فردا چهارشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار خواهد شد.