به گزارش خبرگزاری مهر، بابک رضایی خبوشان افزود: عدم آشنایی دانشجو با مقوله کارآفرینی، از ضعف های نظام آموزش در دانشگاه‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه نبود ساختار مکمل برای ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌ها از دیگر چالش‌های عمده در این زمینه است، اظهار داشت: کارآفرینان پیشگامان حقیقی تغییر در حوزه اقتصاد و تحولات اجتماعی هستند.

وی افزود: باید خانواده، اجتماع، نظام آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها روحیه کارآفرینی را در فرد احیاء و این ظرفیت بالقوه را بالفعل کنند.

رضایی با بیان اینکه ایجاد مراکز کارآفرینی موجب می‌شود که دانشجویان در کنار آموزش، مهارت‌های تخصصی را نیز فرا گیرند تا از دانش و خلاقیت لازم برای تعریف شغل برخوردار باشند، اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته، شان و منزلتی برای کارآفرینان تعریف کرده‌اند که این امر سبب تغییر نگاه جامعه به کارآفرینی شده است.



وی با اشاره به نقش کارآفرینی در شکوفایی کشور، بر لزوم تدوین برنامه‌های راهبردی در این زمینه تاکید کرد.



رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی در استان همزمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این نمایشگاه از 24 تا 27 بهمن ماه سال جاری در مرکز هلال احمر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار می‌شود.