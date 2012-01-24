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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

احمدی به مهر خبر داد:

27 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در لرستان برگزار شد

27 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری 27 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در سال جاری در این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی متولی ساماندهی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای دینی و فرهنگی است.

وی تصریح کرد: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی اتاق فکر برنامه های فرهنگی و مذهبی است لذا مهمترین وظیفه این ستاد جهت دهی، هدایت و نظارت بر برنامه های فرهنگی است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی لرستان با هدف ساماندهی و تقویت فعالیت و برنامه‌های فرهنگی و دینی در سطح استان تا کنون 27 جلسه را با مشارکت، همدلی و همکاری مطلوب ادارات و نهادها برگزار کرده که در رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی استان بسیار موثر بوده است.

حجت الاسلام احمدی اظهار داشت: استان لرستان زمینه و استعدادهای لازم را برای فعالیت‌های مذهبی دارد لذا تکریم مناسبتهای مذهبی و بزرگداشت این مناسبتها با مشارکت مردم، مسئولان و تشکلهای دینی اثرگذاری مورد نظر را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.

کد مطلب 1516508

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