27 جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در لرستان برگزار شد

حجت‌الاسلام مجید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی متولی ساماندهی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای دینی و فرهنگی است.

وی تصریح کرد: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی اتاق فکر برنامه های فرهنگی و مذهبی است لذا مهمترین وظیفه این ستاد جهت دهی، هدایت و نظارت بر برنامه های فرهنگی است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی لرستان افزود: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی لرستان با هدف ساماندهی و تقویت فعالیت و برنامه‌های فرهنگی و دینی در سطح استان تا کنون 27 جلسه را با مشارکت، همدلی و همکاری مطلوب ادارات و نهادها برگزار کرده که در رشد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی استان بسیار موثر بوده است.

حجت الاسلام احمدی اظهار داشت: استان لرستان زمینه و استعدادهای لازم را برای فعالیت‌های مذهبی دارد لذا تکریم مناسبتهای مذهبی و بزرگداشت این مناسبتها با مشارکت مردم، مسئولان و تشکلهای دینی اثرگذاری مورد نظر را در منطقه به ارمغان خواهد آورد.