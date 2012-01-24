142 پروژه عمرانی و تولیدی در نیر اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر سه شنبه در بررسی مشکلات پروژه های در دست اجرای این شهرستان اظهار داشت: نزدیک به 100 میلیارد ریال از این رقم اعتبارات ملی است.

به گفته وی هشت پروژه با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال از محل ماده 10 حوادث غیرمترقبه برای شهرستان نیر در نظر گرفته شده است.

فرماندار نیر با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرحها افزود: از این تعداد پروژه 13 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 26 میلیارد و 350 میلیون ریال در دهه فجر به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی تعامل بین سازمانی را در اجرای کیفی و سریع این طرحها مورد توجه قرار داد و یادآور شد: عمل به تعهدات اداری و تلاش برای جلب رضایت مردم از ویژگیهای مدیران موفق در نظام اسلامی است.

عباداللهی همچنین از تشکیل ستاد دهه فجر شهرستان نیر با 12 کمیته تخصصی خبر داد و با اشاره به آغار عملیات اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اساس کار مدیران اجرایی شهرستان و هیئتهای اجرایی، برگزاری انتخابات سالم و تلاش برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای است.

وی ضمن تاکید بر بی طرفی مدیران ادارات شهرستان در امر تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس از آنها خواست تمام امکانات لازم را برای مشارکت در امر برگزاری مطلوب انتخابات مهیا کنند.

این مسئول با دعوت مدیران به تلاش مضاعف برای خدمت به محرومین آنها را به رعایت بی طرفی و حفظ امانت در انتخابات پیش رو دعوت کرد و متذکر شد: همه مدیران باید برای برگزاری انتخابات دشمن شکن با متولیان امر انتخابات همکاری نزدیک داشته باشند.