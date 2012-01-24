۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

قوامی در گفتگو با مهر:

اثرات تحریم نفتی بیشتر متوجه کشورهای صنعتی جهان خواهد بود

بجنورد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: اثرات مخرب تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، بیشتر متوجه کشورهای صنعتی جهان و کشورهای تقاضاکننده نفت خواهد بود.

هادی قوامی در گفتگو با مهر، تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران را بی اثر خواند و گفت: کشورهای اروپایی می دانند که این اقدامات هیچ خللی در اراده ملت بزرگ ایران وارد نخواهد کرد و هیچ نتیجه و ثمری برای آنان نیز به همراه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران اسلامی در راستای وادار کردن کشورمان به عقب نشینی از برنامه های صلح آمیز هسته ای صورت گرفته است گفت: این اقدام باعث خواهد شد تا با افزایش قیمت نفت و انرژی، فشار بیشتری به صنایع کشورهای مصرف کننده نفت وارد شود و این امر به افزایش قیمت کالاها و تولیدات آنها خواهد انجامید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: طی 32 سال گذشته و از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون زمینه 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در کشور فراهم شده و وابستگی ایران به صادرات نفت کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: با فراهم شدن زمینه صادرات سایر کالاها و تولیدات کشور، بیشترین اثر تحریم های نفتی متوجه کشورهای صنعتی وارد کننده نفت خواهد شد و اتحادیه اروپا نیز از این اقدام آسیب خواهد دید.

نماینده مردم اسفراین افزود: تمام شرایطی که به دلیل اعمال این تحریم ها برای کشور و ملت ما پیش می آید باعث می شود تا از توان داخلی کشورمان بیشتراستفاده کنیم و زمینه استقلال و آبادانی کشورنیز بیشتر فراهم شود.

قوامی تاکید کرد: اثرات این تحریم ها بیشتر متوجه کشورهای صنعتی جهان خواهد شد و اثر تورمی چندانی برای کشور ما نخواهد داشت.

