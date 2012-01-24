برپایی نمایشگاه عکس"آیینهای عاشورایی خرم آباد" در گالری کبک تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس "علی رفیعپور" با عنوان "گل و گریه" در گالری کبک تهران افتتاح شد.
این نمایشگاه شامل ۳۳ عکس در ابعاد ۶۰×۴۰ با موضوع "آیینهای عاشورایی خرم آباد" در یک بازه زمانی ۶ ساله است.
علی رفیعپور عکاس سینما و تئاتر است و در حوزه اجتماعی هم فعالیتهای بسیاری داشته است.
وی عکاسی فیلم "هامون و دریا" به کارگردانی "ابراهیم فروزش" را در کارنامه خود دارد.
این نمایشگاه تا چهارشنبه ۵ بهمن ماه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در تهران، گالری کبک، میدان کتابی، ابتدای خیابان جلفا، خیابان پاکروان، نبش کوچه کبک ادامه دارد.
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