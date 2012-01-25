جواد نوروزبیگی در این رتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسنپور هم اکنون در لابراتوار قرار دارد و برای هشتم بهمنماه آماده نمایش خواهد شد.
وی درباره "خرس" نیز عنوان کرد: اصلاحات این فیلم اعمال شدهاست و به زودی آماده نمایش میشود. "یک سطر واقعیت" نیز آماده نمایش است.
این تهیهکننده درباره شانس فیلمهایی که امسال در جشنواره دارد، گفت: از اینکه امسال نیز توانستم در سینمای ایران کار کنم خوشحالم و امیدوارم هر سه اثر دیده شود. البته توقعی در ارتباط برای گرفتن جایزه ندارم.
فیلم سینمایی"خرس" به کارگردانی خسرو معصومی در شمال کشور و بخش اعظم آن در منطقه کدیر فیلمبرداری شد و اواخر اسفندماه فیلمبرداری آن به پایان رسید. در این فیلم پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلیبیگی، مائده طهماسبی، ابوالفضل شاهکرم و اکبر معززی به ایفای نقش میپردازند.
"یک سطر واقعیت" هم ماجرای دشواریهای زندگی یک زوج فرهنگی را به تصویر میکشد. از عوامل تولید این فیلم میتوان به مهران ملکوتی صدابردار، فرشته مهدیزاده مدیر تولید، داریوش جهانگیری دستیار برنامهریز و کارگردان و محمدرضا قومی طراح گریم اشاره کرد.
حسین یاری، مهراوه شریفی نیا، همایون ارشادی، رضا ناجی، شهرام شکیبا، شیوا خنیاگر و مینا جعفرزاده بازیگران فیلم هستند.
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