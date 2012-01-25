جواد نوروزبیگی در این رتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "من و زیبا" به کارگردانی فریدون حسن‌پور هم اکنون در لابراتوار قرار دارد و برای هشتم بهمن‌ماه آماده نمایش خواهد شد.

وی درباره "خرس" نیز عنوان کرد: اصلاحات این فیلم اعمال شده‌است و به زودی آماده نمایش می‌شود. "یک سطر واقعیت" نیز آماده نمایش است.

این تهیه‌کننده درباره شانس فیلم‌هایی که امسال در جشنواره دارد، گفت: از اینکه امسال نیز توانستم در سینمای ایران کار کنم خوشحالم و امیدوارم هر سه اثر دیده شود. البته توقعی در ارتباط برای گرفتن جایزه ندارم.

فیلم سینمایی"خرس"‌ به کارگردانی خسرو معصومی در شمال کشور و بخش اعظم آن در منطقه کدیر فیلمبرداری شد و اواخر اسفندماه فیلمبرداری آن به پایان رسید. در این فیلم پرویز پرستویی، مریلا زارعی، فرهاد اصلانی، علی اوسیوند، ناصر آقایی، داود فتحعلی‌بیگی،‌ مائده طهماسبی،‌ ابوالفضل شاه‌کرم و اکبر معززی به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلمنامه این فیلم را معصومی به نگارش درآورده و قسمت‌هایی از آن در شهرک دفاع مقدس جلوی دوربین رفت. اولین نمایش فیلم در سی‌امین جشنواره فجر خواهد بود. فیلم داستان رزمنده‌ای است که پس از سال‌ها اسارت به شهرش برمی‌گردد و با اتفاقاتی روبرو می‌شود.

در "من و زیبا" فریدون حسن پور هم پرویز پرستویی، شهاب حسینی، صادق صفایی، دریا آشوری، رضا ناجی، حدیث میر امینی، پرویز سیرتی و... بازی می‌کنند. این فیلم داستان زندگی موسی است. او در شبی سرد و بارانی قبل از آنکه به خانه برسد راحله همسرش بر اثر درد زایمان جان می سپارد.