مردم مشگین شهر در سوگ شهادت امام رضا (ع) عزاداری کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیینهای عزاداری عاشقان ائمه معصومین (ع) که از صبح امروز در مناطق مختلف این شهرستان آغاز شده بود، عصر سه شنبه در مسجد امیر المومنین (ع) با حضور دستجات عزاداری و سینه زنی برگزار شد.

ظهر امروز نیز دستجات عزاداری و سینه زنی با حرکت در خیابان اصلی شهر در سوگ هشتمین امام شیعیان امام رضا (ع) به سوگواری پرداختند.

امام جمعه مشگین شهر در مراسم عزاداری مسجد امیر المومنین (ع) این شهرستان طی سخنانی با بیان ویژگیهای امامان از دیدگاه قرآن، اخلاق نیکو، صبر و برد باری، عبودیت و بندگی و علم و آگاهی را مهمترین این خصایص برشمرد.

حجت الاسلام رضا باوقار اطاعت از ائمه معصومین و تکریم و محبت اهل را از وظایف اصلی مسلمانان دانست و بر لزوم برگزاری مراسم عزاداری برای بزرگان دین تاکید کرد.

در ادامه این مراسم حاضران و دستجات عزاداری در سوگ پیامبر (ص) و امام دوم شیعیان و حضرت امام رضا (ع) به سوگواری پرداختند.

همچنین به همین مناسبت شهرستان مشگین شهر امروز شاهد برپائی ایستگاههای صلواتی و پخت غذاهای احسان و نذری بود، این برنامه ها که در مناطق مختلف شهرستان جریان داشت با استقبال دوستداران خاندان نبوت و امامت همراه شد.

ظهر امروز نیز همزمان با سراسر کشور آئین زیارت حضرت امام رضا (ع) در تمام مساجد و حسینیه های این شهرستان برگزار شد.

گفتنی است مراسم عزاداری هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام رضا (ع) همزمان در سراسر شهرستانهای استان اردبیل با حضور اقشار مختلف مردمی برگزار شد.