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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۰

اشتون به سرزمین های اشغالی سفر کرد

اشتون به سرزمین های اشغالی سفر کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز جمعه برای همراه نمودن بیشتر کشورهای اروپایی با خواسته صهیونیستها به سرزمین های اشغالی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "کاترین اشتون" به منظور دیدار با مقامات تل آویو به رژیم اسرائیل سفر کرد.

خبرنگار شبکه بی بی سی با ارتباط دادن این سفر با مصوبه دیروز اتحادیه اروپا در اعمال تحریم های جدید علیه ایران گفت: اشتون روز گذشته براساس خواسته اسرائیل عمل کرده و تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب شد و حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تل آویو رفته تا مقامات اسرائیل را برای تسهیل کردن مسیر گفتگوهای صلح با فلسطینیان متقاعد کند.

بر اساس این گزارش، اشتون در این سفر با مقامات تشکیلات خودگردان نیز دیدار خواهد کرد.  

کد مطلب 1516528

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