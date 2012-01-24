بیانیه بسیج مستضعفین در آستانه دهه فجر/ صادرات نفت به اروپا را ممنوع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان بسیج مستضعفین در آستانه دهه فجر و به مناسبت شرایط کنونی انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرده است. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین

ملت غیور، هوشمند و شرافتمند انقلاب اسلامی

در حالی وارد سی و چهارمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می شویم که وعده های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی علیه الرحمه یکی پس از دیگری محقق شده و می شود و طلیعه پیروزی نهایی مکتب امام خمینی علیه الرحمه در جهان روز به روز بیشتر نمایان می شود. سران رژیم های فاسدی که از آغاز، مقابل نهضت اسلامی ما ایستادند یکی پس از دیگری سقوط می کنند و با سرعتی باور نکردنی جای خود را به اسلام گرایان و دوستداران انقلاب اسلامی می دهند.

آمریکا و صهیونیزم بین الملل پس از شکست سنگین نظامی از ملت ایران در جنگ تحمیلی و خلیج فارس؛ شکست از ملت لبنان و فلسطین مقاوم را نیز متحمل شده و با دادن خسارت فراوان مالی و جانی و حیثیتی در برابر مقاومت ملت عراق مجبور به عقب نشینی ذلیلانه از این کشور گردیدند و در باتلاق افغانستان دست و پا می زنند.

در عرصه اقتصادی، بحران بی سابقه در تاریخ، نظام سرمایه داری را محاصره کرده و راهی جز اعلام ورشکستگی پیش روی آنان نیست.

در عرصه سیاسی نه تنها استکبار غرب متحدان خود را در مناطق حساس خاور میانه و آمریکای لاتین پی در پی از دست می دهد، بلکه در محاصره انزجار ملت های جهان و حتی ملت های آمریکا و اروپا قرار گرفته و در افکار عمومی جهان، گرفتار انزوای بی نظیر شده است، و اینک آمریکا و صهیونیزم پس از شکست های مکرر از ملت انقلابی ما در حوزه های نظامی و سیاسی و شکست تهاجم فرهنگی دشمن در بی هویت کردن نسل جوان؛ خصم زبون به شیطنت جدیدی روی آورده و تلاش می کند با توطئه اقتصادی، ملت ما را به زانو درآورد، غافل از آنکه ملت بزرگ و تاریخ سازی که تا اینجا آمده تا آخر خواهد آمد و از همین تهدیدها و تحریمها فرصتی را برای شکوفایی و جهش اقتصادی خود خواهد ساخت که بار دیگر جهان را به شگفتی وادارد.

کوردلان نظام سرمایه داری و ایادی داخلی شان می کوشند با توطئه، به مشکلات اقتصادی کشور دامن بزنند و از آنجا که خودشان برای طولانی شدن این بازی، بنیه اقتصادی کافی ندارند ایام کوتاه مانده تا انتخابات و نزدیک به سال نو را برای اجرای این توطئه شوم برگزیده اند تا به خیال خودشان با بسیج همه امکانات مالی و آشفته کردن بازار، فضای یاس آلودی ایجاد کنند و با پراکندن مردم از پای صندوق های رای، استقامت مردم را در این مسیر نورانی بشکنند و مقبولیت نظام را زیر سوال ببرند.

زهی خیال باطل که اینان مصادیق بارز‍« صم بکم عمی فهم لا یرجعون » قرآنند؛ و آنقدر چشم خود را بر حقایق و واقعیت ها بسته اند که پس از سی و چهار سال آزمایش های مکرر، هنوز ملت ایران اسلامی را نشناخته اند.

ما ملت مقاوم ایران هنوز فراموش نکرده ایم روزهایی را که استکبار شرق و غرب با کمک طاغوت های سقوط کرده و در حال سقوط منطقه؛ قیمت نفت را به زیر هزینه تولید یعنی کمتر از 5 دلار تنزل داده و برای صادرات همان اندک نفتِ تقریبا مجانی هم با ماهواره های آمریکایی، هواپیماهای شوروی و موشک های فرانسوی و انگلیسی روبرو بودیم و برای عبور هر کشتی باید شهدایی تقدیم می کردیم. اگر توانستیم از آن بحران ها عبور کنیم که با افتخار عبور کردیم، بی شک عبور از شرایط جدید برای ملت ما چیزی نیست.

جهاد اقتصادی بزرگ ملت ایران تازه آغاز شده و جوانان پر استعداد و نابغه ایرانی با حرکت شگفت آور در این عرصه ثابت خواهند کرد چیزی از اسلاف خود در دفاع مقدس کم ندارند و اگر جوانان دهه اول انقلاب و شهدای بزرگِ طلایه دار این راه با ایثار و فداکاری نیروی دفاعی را پایه گذاری کردند که امروز همه استکبار هم با وجود دنیایی از ساز و برگ تسلیحاتی فوق پیشرفته از رویایی با این قدرت دفاعی وحشت دارند، و با یک اولتیماتوم فرمانده غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ نامه ی التماس آمیز خود را از سه طریق برای رهبری مقتدر نظام می فرستند؛ یقینا جوانان امروز ایران اسلامی نیز این توان را دارند که با درخشش در عرصه جهاد اقتصادی، بنیه اقتصادی را برای کشور پی ریزی کنند که دنیا را در برابر عظمت ملت ایران به خضوع وادارد.

تحقق این هدف و گذر از این گردنه ی صعب العبور، سختی ها و مشکلاتی هم دارد، که از مشکلاتی که ملت ایران در تحقق اصل انقلاب و دفاع مقدس متحمل شدند بیشتر نیست، اما آثار ونتایج آن بسیار شکوهمندتر و چشمگیرتر خواهد بود.

با امید به پروردگار متعال که پیروزی مومنان را خود تضمین کرده است؛ اطمینان داریم که این مسیر را با سربلندی و عزت خواهیم پیمود و در ورای این توطئه های اقتصادی دشمن، پیروزی های بزرگ و غیر قابل تصور در انتظار ملت ایران است. با این بازی ها که دوام زیادی هم ندارد و چند صباحی بیشتر نمی پاید، آمریکا و اروپا بیش از آنکه به ملت ایران لطمه ای وارد کنند، اقتصاد درمانده و پریشان خود را به فروپاشی کامل نزدیک تر می کنند.

ملت ایران با داشتن رهبری دانشمند که در اوج هوشمندی تمام، توطئه ها و حوادث را از مدت ها قبل از وقوع آن پیش بینی و راه برون رفت از آن را برای ملت ولایت مدار خود تبیین می کند و با داشتن مردان و زنانی چنین بصیر و با اراده که با عبور از توطئه های فراوان بویژه فتنه 88 نشان دادند برای حرکت به سمت تکامل و پیروزی بزرگ، توانایی گذر از هر معبر سخت و خطرناکی را دارند؛ این بار هم پیروز و سربلند بیرون خواهند آمد. زمستان خواهد رفت و روسیاهی برای ظالمان و مستکبران و پیاده نظام داخلی آنان خواهد ماند.

و البته تحقق این هدف دست یافتنی، الزاماتی هم دارد که در اینجا توجه ملت شریف کشور عزیزمان را به برخی موارد مهم آن جلب می نماییم:

- همه می دانیم موضوع اصلی که کینه توزی دشمن را برانگیخته، انرژی هسته ای نبوده، بلکه پیشرفت سریع و حیرت آور علمی ایران و گسترش تفکر انقلاب اسلامی در جهان است، که نظام سرمایه داری غرب را به چنین واکنش های نابخردانه واداشته است. با این وجود از دولت جمهوری اسلامی می خواهیم سر سوزنی از حقوق حقه و قانونی هسته ای ملت ایران اسلامی که امروز به عنوان نماد مقاومت جهانی شناخته می شود، عقب نشینی نکند.

دولت بداند تا زمانی که صادقانه و در خط اسلام ناب از حقوق ملت در مقابل جهانخواران دفاع کند ملت با همه وجود و با همه سرمایه های خود، مدافع دولت خواهد بود.

-از نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی ودولت خدمتگذار می خواهیم با وضع قوانین وتصمیمات انقلابی، فروش نفت وگاز ایران را به هر کشوری که قانون یا قراردادی علیه منافع ملت ایران امضا کند حد اقل برای دهسال ممنوع نماید .

- از دولت خدمتگذار می خواهیم ضمن اعتماد بیشتر به جوانان ایرانی؛ با دستور قاطع واردات هرگونه کالا از کشورهایی که حرف از تحریم ایران زده اند به طور کامل ممنوع کنند و مطمئن باشند دانشمندان وصنعتگران جوان، قابلیت تولید همه نیاز های کشور را دارند. قطع واردات بهترین فرصت برای حل مشکل بیکاری وشکوفایی چشمگیر صنعت و فناوری کشور خواهد بود.

- از اصناف منصف که خود از بانیان انقلاب اسلامی بوده و در تمام سختی ها و فداکاری ها از پیشتازان انقلاب اسلامی بوده اند می خواهیم با نظارت دقیق ومهار توطئه های دشمن و سوداگران غافل در عرضه کالا و خدمات و قیمت گذاری ها و با ترویج بیش از پیش کالاهای تولید داخل نقش کلیدی خود را در جهاد اقتصادی ایفا کنند .

- از دولت و قوه قضائیه می خواهیم با نظارت دقیق بر وضعیت بازار و بانک ها و دستگاه های اقتصادی دولتی وغیر دولتی با کسانیکه آگاهانه ویا نا آگاهانه دراین شرایط حساس با سوء استفاده واحتکار در فشار به ملت با دشمن همسو می شوند قاطعانه برخورد نماید.

- احزاب، گروه ها و رسانه ها وکاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی رقابت های انتخاباتی وتبلیغات را که لازمه یک انتخابات پرشور ونشاط است به حوزه منافع ملی واصول ارزش های اساسی تسری ندهند و در مقابل توطئه های جدید دشمن با حفظ سلایق وآراء متنوع خود، بر وحدت بر سر اصول و یکپارچگی در مقابل دشمن و حفظ وحدت اسلامی و انسجام ملی تاکید ورزند .

- از عموم ملت شریف ایران می خواهیم با تحریم کالاهای مصرفی وارداتی و تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی و رعایت الگوی مصرف صحیح و خویشتنداری در خرید های غیر ضرور و به ویژه حضور فعال در همه عرصه های سیاسی واجتماعی پیش رو، مثل همیشه دشمن را در رسیدن به اهداف پلید خود ناکام گذارند که پیروزی نزدیک است.

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند در اثر صبر نوبت ظفر آید

وما النصرالا من عند الله العزیز الحکیم



سازمان بسیج مستضعفین



اول ربیع الاول

