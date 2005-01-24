به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رمضانزاده در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران درباره اظهارات اخير جرج بوش و ديك چني معاون رييس جمهورآمريكا مبني بر تهديدعليه ايران گفت : تاكيد مي كنم بيست شش سال است به شنيدن چنين تهديداتي عادت كرده ايم ؛ نه آمريكا درموقعيتي است كه به ايران حمله كند ونه ايران كشوري است كه كشوري جرات حمله به ما را داشته باشد .

وي تصريح كرد: درهمه معادلات سياسي امنيتي اقتصادي و فرهنگي كه در منطقه وبين الملل وجود دارد مطمئن هستيم كه چنين تهديدي نمي تواند محقق شود اگر چه ممكن است براي خود آمريكايي ها منافعي را داشته باشد.

سخنگوي دولت گفت : يكي از منافع اين تهديدهاي آمريكا اين است كه مذاكرات هسته اي ايران با اروپا به شكست كشانده شود.

رمضانزاده درباره خبرورود كماندوهاي آمريكايي به ايران نيزتاكيد كرد : اطمينان كامل به دستگاه اطلاعاتي كشوريعني وزارت اطلاعات داريم وبا اقتدار كامل اين وزارتخانه مي تواند درمقابل چنين اقداماتي بايستد وتاكنون نيز اين كار را ثابت كرده است و كساني نيز كه تابه امروز چنين جراتي به خود داده اند نتيجه عمل نيروهاي اطلاعاتي ما را ديده اند وبنابراين مشخصا اينگونه اظهارات بخشي از يك جنگ رواني عليه ايران درسطح جهان است .

سخنگوي دولت، هم‌چنين درباره‌ اولين نطق بوش پس از انتخابش به عنوان رييس‌ جمهورآمريكاافزود: آقاي جرج بوش نيز اگر مدعي آزادي براي جهان است بهتر است سري به اسراييل بزند ودرباره آزادي فلسطيني ها هم اقدام كند .

وي با بيان اينكه مذاكرات در مورد تعيين نظام رژيم حقوقي درياي خزر نيز به خوبي در بين كشورهاي منطقه در حال پيشرفت است، اظهار داشت: البته اين مذاكرات طولاني‌مدت خواهد بود اما ديدگاه‌ها هر روز به يكديگر نزديك مي‌شود.

سخنگوي دولت، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از احتمال ورود نيروهاي القاعده از طريق مرزها به كشورمان سوال كرد نيز اظهار داشت كه به دليل عدم امكان كنترل مرزها امكان ورود نيروهايي از اين طريق وجود دارد و البته هرگاه احتمال ورود چنين نيروهايي داده شده، دستگير شده‌اند.

وي در پاسخ به سوالي درباره احتمال گفتگو با آمريكا در زمينه مسائل هسته‌اي ايران نيز اظهار داشت كه هر كس بخواهد با ما با زبان تهديد گفت‌گو كند ما هم همين‌گونه گفتگو مي‌كنيم؛ اگر پيش ‌شرط نگذارند و مسالمت‌ آميز برخورد كنند در مورد گفتگو با آنها فكر مي‌كنيم، ولي در حال حاضر تغيير عمده ‌اي در سياست‌هاي دولت آمريكا پيش نيامده است.

وي تاكيد كرد كه ما هيچ اقدام مخفي از چشم آژانس نداشته‌ايم.

رمضان‌زاده در پايان تاكيد كرد كه در مورد فعاليت هسته‌اي صلح ‌آميز و ادامه‌ آن غير از ديپلماسي راهي را نمي‌بينيم كه يا ما را به نتيجه مي‌رساند و يا راهمان را ادامه مي‌دهيم و تاكنون نيز بحثي در مورد نظرخواهي از آمريكا در اين زمينه صورت نگرفته است.