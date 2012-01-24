محمدپور مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز سهشنبه در جلسهای با حضور علی افراشته، رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر، مهرداد محمدپور به عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.
براساس اعلام سایت رسمی باشگاه شاهین بوشهر، این انتخاب با موافقت هیئت مدیره این باشگاه ورزشی صورت پذیرفته و از این پس محمدپور عهدهدار سمت مدیرعاملی شاهین خواهد بود. محمدپور از نیروهای متخصص استان بوشهر است که در گذشته عضو هیئت مدیره باشگاه شاهین بوشهر نیز بوده است.
در این جلسه سه ساعته مقرر شد در جهت تحقق شاهین 93 برنامهریزی همه جانبه انجام و از ظرفیتهای محلی، منطقهای و ملی برای رشد و اعتلای این باشگاه استفاده شود. تحقق هدفگذاری انجام شده برای ماندن در لیگ امسال و موفقیت در فینال جام حذفی از اولویتهای اصلی تصمیم گیرندگان بود.
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