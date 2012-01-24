ده تن الوار جنگلی قاچاق در خلخال کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بهمنی شامگاه سه شنبه در جریان کشف این محموله قاچاق در بین خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش "خورش رستم" هنگام گشت زنی در محور "برندق" به "هشتجین" یک دستگاه کامیون کمپرسی با بار الوار جنگلی را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد این محموله قاچاق بوده که با اقدام ماموران، راننده و سرنشین این کامیون نیز به اتهام حمل الوار قاچاق دستگیر و به اعمال خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خلخال با بیان اینکه بررسی این پرونده ادامه دارد، اضافه کرد: با تکمیل پرونده محموله قاچاق، خودرو توقیف شده به همراه دو قاچاقچی به مقامات قانونی این شهرستان معرفی خواهند شد.

به گفته وی قاچاق چوب و الوار در این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون با اقدامات پیشگیرانه و فعالیت تاثیرگذار یگان حفاظت مناطع طبیعی خلخال کاهش چشمگیری داشته است.

بهمنی همچنین از دستگیری چهار سارق حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی خلخال با همکاری ماموران انتظامی و یگان امداد چهار سارق را در سطح شهر شناسایی و دستگیر کردند که در جریان بازپرسی از این افراد، راز دو مورد کلاهبرداری از شهروندان این شهرستان نیز برملا شد.

