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۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۳۳

بهمنی خبر داد:

ده تن الوار جنگلی قاچاق در خلخال کشف شد

ده تن الوار جنگلی قاچاق در خلخال کشف شد

خلخال – خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی خلخال از کشف و ضبط ده تن الوار جنگلی و چوب قاچاق در در منطقه "خورش رستم" این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بهمنی شامگاه سه شنبه در جریان کشف این محموله قاچاق در بین خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی بخش "خورش رستم" هنگام گشت زنی در محور "برندق" به "هشتجین" یک دستگاه کامیون کمپرسی با بار الوار جنگلی را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد این محموله قاچاق بوده که با اقدام ماموران، راننده و سرنشین این کامیون نیز به اتهام حمل الوار قاچاق دستگیر و به اعمال خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی خلخال با بیان اینکه بررسی این پرونده ادامه دارد، اضافه کرد: با تکمیل پرونده محموله قاچاق، خودرو توقیف شده به همراه دو قاچاقچی به مقامات قانونی این شهرستان معرفی خواهند شد.

به گفته وی قاچاق چوب و الوار در این شهرستان از ابتدای سال جاری تاکنون با اقدامات پیشگیرانه و فعالیت تاثیرگذار یگان حفاظت مناطع طبیعی خلخال کاهش چشمگیری داشته است.

بهمنی همچنین از دستگیری چهار سارق حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

وی اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی خلخال با همکاری ماموران انتظامی و یگان امداد چهار سارق را در سطح شهر شناسایی و دستگیر کردند که در جریان بازپرسی از این افراد، راز دو مورد کلاهبرداری از شهروندان این شهرستان نیز برملا شد.
 

کد مطلب 1516544

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