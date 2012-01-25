افزایش هشت برابری سنددار کردن نواحی صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم اعتماد افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از دو هزار و200هکتار از مساحت اراضی شهرکهای صنعتی استان سنددار شده که در مقایسه با سال گذشته حاکی از رشد هشت برابری است.

وی افزود: در این مدت سند ثبتی اراضی شهرکهای صنعتی انرژی بر لامرد، سروستان، بیرم لارستان، رستم، جره و بالاده، چنارشاهیجان و شهرک صنعتی کازرون، ناحیه صنعتی بنگستان سپیدان، پاسارگاد و زرین دشت اخذ شده است.

مدیر امور شهرکها و نواحی صنعتی شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه با سند دار شدن این اراضی امکان اخذ سند تفکیکی برای واحدهای صنعتی مستقر در این شهرکها فراهم شده، گفت: واحدهای صنعتی با سند تفکیکی می توانند از این اسناد به عنوان رهن برای گرفتن وثایق در سیستم بانکی استفاده کنند.

وی اضافه کرد: اخذ اسناد ثبتی این شهرکها پس از بررسیهای کارشناسی و با اخذ موافقت دستگاههای اجرایی نظیر سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان انجام شده است.

اعتماد بیان کرد: هم اکنون 50 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس دارای سند ثبتی هستند و روند سنددار کردن سایر شهرکها و نواحی فاقد سند نیز درحال انجام است.

برگزاری آئین دهه آخر ماه صفر درشرکت شهرکهای صنعتی فارس

آئین دهه آخر ماه صفر با حضور مدیریت و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد.

در این مراسم شرکت کنندگان در سوگ رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و همچنین شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجبی (ع) و همچنین شهادت سلاله پاک رسول اله حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به عزاداری و سوگواری پرداختند.

در این مراسم که توسط پایگاه مقاومت بسیج شرکت شهرکهای صنعتی فارس و کمیته فرهنگی – مذهبی برگزار شد حجت الاسلام رستمی مشاور مذهبی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در سخنانی با اشاره به ویژگیهای بارز پیامبر اکرم (ص) و ائمع معصوم به تشریح ویژگیهای بارز پیروان راستین ائمه اطهار در دوران غیبت حضرت مهدی (عج)پرداخت.