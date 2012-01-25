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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

نامداری خبر داد:

اجرای طرح مروج سلامت در مدارس تنگستان

اجرای طرح مروج سلامت در مدارس تنگستان

اهرم - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه بهداشت و درمان تنگستان از اجرای طرح مروج سلامت در مدارس تنگستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرامت نامداری صبح چهارشنبه در کمیته هماهنگی شهرستانی مدارس مروج سلامت در اهرم اظهار داشت: کیفیت‌بخشی به خدمات بهداشتی و درمانی و رشد شاخصهای بهداشتی و درمانی از مهمترین اولویت‌های این شبکه در سال جاری است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان بیان کرد: رسالت شبکه بهداشت نظارت و حساسیت در زمینه تامین سلامت آحاد جامعه است.

ناموری از اجرای طرح مروج سلامت در مدارس تنگستان خبر داد و یادآور شد: طرح مدارس مروج سلامت در مدارس ابتدایی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس همکاری لازم را با شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته باشند.

وی بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم با اجرای این برنامه موانع و مشکلات را بررسی کرده و در راستای مدارس ایمن که بتواند سلامتی دانش‌آموزان را تامین کند، گام برداریم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان همچنین از تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان به رایانه خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح سامانه خدمات سلامت ایرانیان و ثبت الکترونیکی پرونده‌های سلامت و خدمات بهداشتی درمانی در مراکز و خانه‌های بهداشت، تمامی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های بهداشتی موجود در شهرستان تنگستان مجهز به رایانه شدند.

مسئول واحد سلامت مدارس شهرستان تنگستان نیز گزارشی از نحوه اجرای طرح ارایه داد و افزود: برگزاری این طرح مستلزم همکاری فعالانه اولیا، مربیان و دانش‌آموزان مدارس است.

مریم مختاری اضافه کرد: این طرح از ابتدای بهمن ماه امسال اجرایی شده و این طرح در30 مدرسه بخش مرکزی اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورت کسب امتیاز لازم، مدرسه تحت بررسی به عنوان مدرسه مروج سلامت شناخته شده و رتبه‌بندی خواهد شد.

کد مطلب 1516571

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