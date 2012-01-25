به گزارش خبرنگار مهر، کرامت نامداری صبح چهارشنبه در کمیته هماهنگی شهرستانی مدارس مروج سلامت در اهرم اظهار داشت: کیفیتبخشی به خدمات بهداشتی و درمانی و رشد شاخصهای بهداشتی و درمانی از مهمترین اولویتهای این شبکه در سال جاری است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان بیان کرد: رسالت شبکه بهداشت نظارت و حساسیت در زمینه تامین سلامت آحاد جامعه است.
ناموری از اجرای طرح مروج سلامت در مدارس تنگستان خبر داد و یادآور شد: طرح مدارس مروج سلامت در مدارس ابتدایی در سطح شهرستان برگزار خواهد شد و انتظار میرود مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس همکاری لازم را با شبکه بهداشت و درمان شهرستان داشته باشند.
وی بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم با اجرای این برنامه موانع و مشکلات را بررسی کرده و در راستای مدارس ایمن که بتواند سلامتی دانشآموزان را تامین کند، گام برداریم.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان همچنین از تجهیز خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی این شهرستان به رایانه خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح سامانه خدمات سلامت ایرانیان و ثبت الکترونیکی پروندههای سلامت و خدمات بهداشتی درمانی در مراکز و خانههای بهداشت، تمامی خانههای بهداشت و پایگاههای بهداشتی موجود در شهرستان تنگستان مجهز به رایانه شدند.
مسئول واحد سلامت مدارس شهرستان تنگستان نیز گزارشی از نحوه اجرای طرح ارایه داد و افزود: برگزاری این طرح مستلزم همکاری فعالانه اولیا، مربیان و دانشآموزان مدارس است.
مریم مختاری اضافه کرد: این طرح از ابتدای بهمن ماه امسال اجرایی شده و این طرح در30 مدرسه بخش مرکزی اجرا خواهد شد.
وی بیان کرد: در صورت کسب امتیاز لازم، مدرسه تحت بررسی به عنوان مدرسه مروج سلامت شناخته شده و رتبهبندی خواهد شد.
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