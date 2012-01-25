شگردهای سارقان برای جیب بری

سرهنگ عبدالله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اغلب مواقع اشتباهات خود ما باعث راحتی کار سارقان می شود که توجه به هشدارهای پلیسی می تواند دزدان را در اجرای نقشه شان ناکام بگذارد. هموطنان باید در اماکن شلوغ مانند ایستگاههای مترو، زیارتگاهها، مساجد، بازارها، شهربازی و صف های اتوبوس مراقب جیب های خود باشید.

وی افزود: کیف پول را به نحوی در جیب خود بگذارید که تمام آن در داخل جیب قرار گیرد و هنگام سوار شدن به اتوبوس و نشستن در داخل خودروهای شخصی مراقبت بیشتری از جیب های خود به عمل آورید.

سرهنگ قاسمی ادامه داد: از قراردادن تمام پول خود در یک جیب خودداری کرده و تا حد امکان به جای پول نقد، از چک های مسافرتی، رمز دار و تضمینی استفاده کنید. چنانچه قصد رفتن به محلی را دارید که حمل کیف ضرورت ندارد از بردن کیف خودداری کنید. همچنین سعی کنید به حرکات فیزیکی اطرافیان خود در اماکن عمومی و معابر شلوغ دقت و حساسیت داشته و در صورت برخورد با رفتار غیرطبیعی افراد دقت کافی کرده و ضمن حفظ خونسردی از اموال همراه خود مراقبت بیشتری کنید.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی تاکید کرد: در صورتی که در خودرو متوجه سرقت اموال خود توسط سارقان شدید، ضمن حفظ خونسردی مشخصات خودرو و سرنشینان را به خاطر بسپارید و در محل مناسبی از اطرافیان کمک بگیرید و شتابزده برخورد نکنید. از سوارشدن به خودروهایی که در صندلی عقب کارتن خالی، یک نفر به عنوان مریض و یا با پای شکسته قرار می گیرد و راننده اصرار به سوارشدن در صندلی جلو کنار شخص دیگر می کند، خودداری کنید که این حیله سارقان جیب بر داخل خودرو است.