پارک ملی گلستان؛ آخرین پناهگاه پلنگ ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) یکی از گونه های جانوری حمایت شده و در خطر انقراض است.

شمار پلنگ هایی که در استان گلستان زیست می کنند مشخص نیست اما بیشتر این پلنگ ها ساکن پارک ملی گلستان هستند.



پلنگ ها در گستره وسیعی از جنگل های شهرستان بندرگز در غرب تا دشت های قازانقایه شهرستان مراوه تپه در شرق گلستان دیده شده اند.



در مطالعه ای که به مدت بیش از یک سال در مناطق پیرامونی پارک ملی گلستان صورت گرفت، این موضوع موردتوجه قرار گرفته و نقش مناطق شکارممنوع برای کمک به بقای پلنگ ایرانی در شمال شرقی ایران، بخصوص پارک ملی گلستان مورد بحث قرار گرفته است.



به تاکید کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل برای انقراض گونه ها، تخریب زیستگاه و از دست رفتن طعمه است و درباره پلنگ نیز همین طور است.



تکه تکه شدن زیستگاه ها، آلودگی و از دست رفتن منابع آب، و کاهش شدید جمعیت طعمه ها یکی از دلایل سیر نزولی جمعیت پلنگ است.

اما در چند سال گذشته، پلنگ های زیادی بر اثر تصادف با خودروها و یا تغذیه از طعمه مسموم شده به دست انسان از بین

رفته اند و تعداد زیادی نیز تا کنون شکار شده اند.

پلنگ ایرانی یکی از گونه های در خطر انقراض ایران است، اگرچه این گربه سان بزرگ در بیشتر مناطق کوهستانی ایران پراکندگی دارد اما تعداد آنها زیاد نیست.

اکنون بی اطلاعی از وضعیت پلنگ در بسیاری از مناطق زندگی آن یکی از خطراتی است که این گونه را تهدید می کند و برای حفاظت از حیات وحش یک منطقه باید از جمعیت و وضعیت گونه ها در منطقه آگاهی داشت.

اگر ندانیم پلنگی که در جاده عمومی پارک ملی گلستان در اثر تصادف با خودرو کشته شده چندمین پلنگ این منطقه بوده است، توجه و اقدامات حفاظتی در تناسب با شدت خطر به کار گرفته نخواهد شد. چنانکه در سالهایی نه چندان دور در مورد ببر خزری این فاجعه اتفاق افتاد.

افزایش آمار تلفات جاده ای حیات وحش به خصوص پلنگ در پارک ملی گلستان باعث نگرانی کارشناسان حیات وحش کشور شده است.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آباد کتول از دستگیری شکارچی پلنگ در جنگل های شهرستان خبر داد.



علی بیانی افزود: این شکارچی متخلف در حوالی روستای کرد آباد علی آباد کتول این گونه نادر را شکارکرده بود.

وی گفت: یک شکارچی دیگر نیز که در دهنه زرین گل علی آباد کتول، غیرقانونی دو طاقه قرقاول را شکار کرده بود دستگیر شد و از این افراد دو اسلحه دولول غیر مجاز کشف شد.



به گفته بیانی، یخبندان و سرمای چند روز گذشته در گلستان سبب شد حیوانات برای تامین غذای خود ازمناطق مرتفع به پایین دست ها بیایندو همین احتمال شکار آنها را افزایش داده است.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آباد کتول گفت: از ابتدای امسال تا کنون اعضای 14 باند شکار غیر مجاز در این شهرستان دستگیر وتحویل مقام های قضایی شده اند.



در عین حال مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان، وضعیت گونه های پلنگ در پارک ملی استان را مطلوب توصیف کرد.



محمد مشمتی افزود: پلنگ یکی از گونه های باهوش در سطح دنیاست و قلمرو وسیعی دارد، جمعیت این گونه در استان مناسب است و نگرانی وجود ندارد.



پارک های ملی و مناطق حفاظت شده را باید آخرین پناهگاه های پلنگ ایرانی دانست، لیکن پلنگ یکی از گربه سانانی است که جابجایی و تحرک زیادی داشته ودر مناطق مختلف در رفت و آمد است.