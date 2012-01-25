پایگاه اطلاعاتی ماهواره ای خشکسالی کشور در شیراز راه اندازی شد

محمد جعفر ناظم السادات در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: طی سه سال گذشته این مرکز از طریق این مرکز با ماهواره اطلاعات مربوط به خشکسالی و پوششهای گیاهی در کشور گذرفته شده و در این پایگاه جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: در این راستا طی مدت مذکور در چهار نمایه اطلاعات مربوط به خشکسالی در هر نقطه از کشور جمع آوری شده و بر اساس این اطلاعات ماهواره ای و عکسهای موجود شاهد روند افزایشی خشکسالی در کشور هستیم.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز بیان کرد: بر اساس داده های به دست آمده پی می بریم که در بسیاری از دشتهای کشور شاهد روند افزایش خشک شدن پوششهای گیاهی بوده ایم.

وی ادامه داد: در پایگاه اطلاعاتی ماهواره ای خشکسالی کشور اطلاعات به منظور مشخص شدن کاهش یا افزایش خشکسالی در هر نقطه فراهم شده است.

وی با بیان اینکه اطلاعات خشکسالی ایران در این پایگاه موجود است، افزود: به عنوان نمونه در هر روز در چندین نوبت از باغات قصردشت شیراز نقشه های ماهواره ای تهیه شده و بر این اساس می توان میزان تغییرات را ارزیابی کرد.

ناظم السادات ادامه داد: به عنوان نمونه از شمال و جنگلهای گیلان و دیگر مناطق نیز نقشه های ماهوراه ای تهیه شده که بر اساس آن می توان به تغییرات پوششهای گیاهی و همچنین روند خشکسالی در این مناطق نیز پی برد و می توان آنها را در اختیار محققان قرار داد.

بارشهای مناسب در مناطق جنوبی از هفته آینده آغاز می شود

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون وضعیت آب و هوای استان و مناطق جنوب کشور گفت: بر اساس بررسی مدلها به نظر می رسد که از پنج روز آینده بارندگیهای خوبی در استان و دیگر مناطق جنوب کشور خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اگر در مدلها تغییراتی ایجاد نشود بارشهای خوبی برای استان فارس پیش بینی شده است.

ناظم السادات اظهار داشت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در مجموع به نظر می رسد که بارندگیهای استان در سالجاری کمتر از حد نرمال باشد.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم جوی اقیانوسی دانشگاه شیراز افزود: در این راستا توصیه می شود برای نگهداری و حفاظت از آب و خاک چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری استان اقدامات موثری انجام تا از اتلاف آب جلوگیری شود.

وی گفت: در این رابطه پیشنهاد می شود که در مناطقی که کشاورزی راندمان پائین آبیاری دارد دولت کمک کند زیرا راندمان پایین برای کشور خسارت بار است.

ناظم السادات اظهار داشت: علاوه براین باید در مناطقی که افت آب زیاد است برای نگهداری از آن و برطرف کردن نیازهای مردم در زمینه آب آشامیدنی کاشت محصولات کشاورزی به سرعت کاهش پیدا کند.

وی بیان کرد: در صورت ادامه این روند مردم طی چند سال آینده برای تهیه آب آشامیدنی خود نیز با مشکل روبه رو خواهند شد از این رو باید در مصارف آب از جمله شستشوی خودروها در شهرها و... جلوگیری شود.