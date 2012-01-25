به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقات کشوری قرآن که با حضور آیت الله مکارم شیرازی در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، با ابراز امیدواری از اینکه برگزاری مجالس قرآنی باعث افزایش هویت قرآنی جامعه شود اضافه کرد: بسیار مهم است که ما مفاهیم قرآنی را به درستی درک کنیم تا زندگی ما در بعد فردی و اجتماعی متحول شود.



وی با بیان اینکه جسم افراد همه یکی است اظهار داشت: آنچه موجب تفاوت میان افراد و جوامع است هویت آنها و درک متفاوتی است که از هستی دارند.



رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمدن غرب و آمریکا انسان‌های مکانیکی تربیت می‌کند و حرکت اقتصاد در دنیای غرب انسان را در اندازه یک ماشین مکانیکی بروز و ظهور داده است و این نوع تربیت غربی است که با قرآن مخالف است.



وی بیان داشت: اگر هویت جامعه ای قرآنی شود نحوه رفتار و سلوک و اندیشه او نیز متفاوت خواهد شد و در نوع نگاهش به جوامع دیگر نیز تفاوت دیده خواهد شد.



لاریجانی با بیان اینکه برخی اشکالات خلاقی در جامعه ناشی از خلل در رفتار قرآنی است، اضافه کرد: قرآن کتاب سعادت است و اگر جامعه ما هم بخواهد مانند غرب مکانیکی نشود باید به قرآن رجوع کند.



وی با بیان اینکه یک جامعه قرآنی باید دو ویژگی داشته باشد تصریح کرد: اگر جامعه‌ای بخواهد قرآنی شود باید فکر توحیدی بر همه امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن غلبه داشته باشد و تنها در حد زبانی و لسانی هم نباشد بلکه در رفتار و منش جامعه تجلی یابد.



مفهوم عدالت باید باز شود



نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: انسان مسلمان اگرچه دارای عقلانیت و اراده است اما از اراده و عقل خود در مسیر توحید بهره می برد و در صورت غلبه این نگاه انسان زندگی با نشاط و امیدوارکننده ای خواهد داشت.



وی عدالت را دومین ویژگی جامعه قرانی برشمرد و بیان داشت: عدالت تقوا را معنا می دهد و مفهوم عدالت هم منحصر به یک عرصه نیست و تمامی عرصه های زندگی را شامل می شود.



لاریجانی تاکید کرد: مفهوم عدالت باید باز شود و ما در این زمینه صاحب تئوری شویم.