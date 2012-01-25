بازیکن صربستانی فجر از این تیم جدا شد/ بازی با مس شش امتیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری سه شنبه شب در نشست خبری پیش از بازی مقابل مس کرمان افزود: سه شب پیش در حالیکه قرار بود این بازیکن در خوابگاه و اتاق اختصاصی خود استراحت کند بودن هماهنگی با مسئولان تیم خوابگاه را ترک کرد و به هتل رفت.

وی تصریح کرد: عدم حضور این بازیکن در خوابگاه باعث نگرانی مسئولان تیم شد و چندین ساعت طول کشید که بتوانیم از محل اقامت او اطلاع پیدا کنیم و پس از آن نیز مسئولان باشگاه با هماهنگی مدیر این بازیکن خواستار جدا شدن او از این تیم شدند.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت حقوقی این بازیکن در هنگام جدا شدن از این تیم، گفت: به دلیل بی انضباطی این بازیکن مسئولان باشگاه موضوع را با مدیر برنامه های این بازیکن اطلاع دادند و پس از جلسه ای تصمیم گرفته شد که به صورت توافقی این بازیکن از تیم جدا شود.

یاوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بازی مقابل مس کرمان برای فجر شش امتیاز دارد، گفت: این دو تیم در رتبه های پایین جدول لیگ برتر قرار دارند و از این رو بازی ما در برابر مس کرمان حساسیتهای خود را دارد.

وی یادآور شد: برای این بازی برنامه های مشخص داریم زیرا این تیم با آمدن بلا‍‍ژویج متحول شده و رو به پیشرفت است.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه روند پیروزیهای داخل خانه فجر باید ادامه داشته باشد، تاکید کرد: تیم فجر نتایج قابل قبولی را در شیراز کسب می کند و باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که با حمایت تماشاگران روند پیروزیهای داخل خانه ادامه داشته باشد.

بلاژویچ در مصاحبه حاضر نشد

با وجود دستور العمل لیگ برتر فوتبال ایران مبنی بر اینکه سرمربی تیم های حاضر در لیگ مکلف هستند در نشست خبری پیش از بازی حاضر شوند، سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در نشست خبری پیش از بازی با فجر شهید سپاسی شیراز حاضر نشد.

در حالیکه قرار بود سر مربی این دو تیم ساعت 20 شب در نشست خبری پیش از بازی حاضر شوند و با وجود انتظار 20 دقیقه ای خبرنگاران، سرمربی تیم مس کرمان در محل نشست خبری حاضر نشد.

مسابقه دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و مس کرمان چهارشنبه ساعت 15 در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.