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۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

همزمان با دهه فجر/

فرهنگسرای سلامت در قم راه اندازی می‌شود

فرهنگسرای سلامت در قم راه اندازی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم از افتتاح فرهنگ‌سرای سلامت در قم همزمان با دهه فجر خبر داد.

حمید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این فرهنگسرا در زمینه‌های سلامت خانواده، سلامت شغلی و سلامت شهری به همشهریان خدمات ارائه خواهد داد.
 
 وی با اشاره به اینکه اعتبار تجهیز این فرهنگ سرا از منابع شهرداری تأمین شده است افزود: تا کنون ۱۰ میلیون تومان برای تجهیز اولیه فرهنگ سرا هزینه شده است.
 
مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم ادامه داد: جانمایی این فرهنگسرا در خانه فرهنگ قم انجام شده و خانه فرهنگ به فرهنگسرای سلامت تغییر کاربری داده است.
 
نادری افزود: فرهنگسرای سلامت زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قم اداره می‌شود و مرکز بهداشت، سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر و سازمان نظام پزشکی قم با آن همکاری دارند.
 
وی با اعلام اینکه تجهیز این مرکز از مهرماه آغاز شده است بیان داشت: این فرهنگ سرا در خیابان شهید صدوقی،۲۰ متری کوکب، بین کوچه ۳۹ و ۴۱ در بوستان کوکب واقع شده است.
 
مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم ادامه داد: در این فرهنگ سرا خدمات مشاوره در زمینه شغلی، خانواده و شهری، کلاس و کارگاه‌های آموزشی به صورت رایگان ارائه می‌شود.
 
نادری در بخش دیگری از سخنان خود از احداث خانه سلامت در بوستان‌های مناطق مختلف شهر در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1516584

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