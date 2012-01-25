حمید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این فرهنگسرا در زمینههای سلامت خانواده، سلامت شغلی و سلامت شهری به همشهریان خدمات ارائه خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار تجهیز این فرهنگ سرا از منابع شهرداری تأمین شده است افزود: تا کنون ۱۰ میلیون تومان برای تجهیز اولیه فرهنگ سرا هزینه شده است.
مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم ادامه داد: جانمایی این فرهنگسرا در خانه فرهنگ قم انجام شده و خانه فرهنگ به فرهنگسرای سلامت تغییر کاربری داده است.
نادری افزود: فرهنگسرای سلامت زیر نظر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری قم اداره میشود و مرکز بهداشت، سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر و سازمان نظام پزشکی قم با آن همکاری دارند.
وی با اعلام اینکه تجهیز این مرکز از مهرماه آغاز شده است بیان داشت: این فرهنگ سرا در خیابان شهید صدوقی،۲۰ متری کوکب، بین کوچه ۳۹ و ۴۱ در بوستان کوکب واقع شده است.
مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم ادامه داد: در این فرهنگ سرا خدمات مشاوره در زمینه شغلی، خانواده و شهری، کلاس و کارگاههای آموزشی به صورت رایگان ارائه میشود.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود از احداث خانه سلامت در بوستانهای مناطق مختلف شهر در آیندهای نزدیک خبر داد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر اداره سلامت و بهداشت شهری شهرداری قم از افتتاح فرهنگسرای سلامت در قم همزمان با دهه فجر خبر داد.
حمید نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این فرهنگسرا در زمینههای سلامت خانواده، سلامت شغلی و سلامت شهری به همشهریان خدمات ارائه خواهد داد.
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