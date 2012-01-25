مراسم شام غریبان امام رضا (ع) در طبس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، خادمان بارگاه برادر امام رضا (ع) در حالی که شمع های فروزان در دست داشتند و انبوه عزاداران هیئت مذهبی شهرستان آن عزاداران را همراهی می کردند، با ذکر "رضا جانم رضا جانم رضا جان" از صحن و سرای امامزاده عبور کرده و در کنار ضریح آن امامزاده به سوگواری نشستند.

خادمان امامزاده حسین ابن موسی الکاظم با برگزاری مراسم ویژه ای، شهادت امام رضا (ع) را به برادرشان تسلیت گفتند.

آستان مقدس امامزاده حسین ابن موسی الکاظم (ع)، برادر بلافصل امام رضا (ع)

قرات دعای توسل، مرثیه سرایی و سینه زنی عزاداران توسط مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و سخنرانی حجت الاسلام جلالیان از دیگر برنامه های شام غریبان سالروز شهادت امام رضا (ع) در شهرستان طبس بود که در جوار بارگاه امامزاده حسین ابن موسی الکاظم(ع) برگزار شد.

مراسم شام غریبان سالی دوبار و در سالروز شهادت امام حسین با حضور همه دسته جات عزاداری شهرستان طبس و سالروز شهادت حضرت رضا(ع) و با حضور خدام و همراهی هیئت های مذهبی شهرستان در کنار بارگاه امامزاده حسین ابن موسی الکاظم(ع) برگزار می شود.