طبس بیشترین میزان وقفیات در استان یزد را داراست

محمدرضا ارغایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان طبس با دارا بودن ۴۷۳ فقره موقوفه و چهار هزار و 445 رقبه، در استان یزد از جایگاه مطلوبی برخوردار است و با توجه به کثرت رقبات و تعدد نیات، رتبه نخست را در استان یزد به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به پیروزی شکوهمند و با خیرو برکت انقلاب اسلامی بیان داشت: قبل از انقلاب به وقفیات اهمیت داده نمی شد اما بعد از پیروزی انقلاب، امام خمینی (ره) فتوایی صادر فرمودند که موقوفات باید به حالت وقف باقی بماند و از آن زمان تاکنون به صورت ریز و دقیق در سراسر کشور نیات واقفان در وقفیات عمل شده است.

ارغایی با اشاره به حرکت های انجام شده در راستای فرهنگ سازی، گسترش و آگاه سازی مردم نوع دوست در سالهای اخیر به ویژه در طول 10 ماه گذشته افزود: اگر آحاد جامعه برای موقوفات به میزان سرمایه های سایر افراد جامعه ارزش قائل شوند و حقوق وقف به صورت 100 درصدی در جامعه رعایت شود، جامعه ای به وجود خواهد آمد که در آن فقر وجود نخواهد داشت.

وی تحقق این مهم را مستلزم بسیج همگانی برای بیان محسنات این سنت حسنه توسط رسانه های گروهی، ائمه جمعه و جماعات و سایر دستگاه های فرهنگی دانست و از همه تاثیرگذاران فرهنگی خواست در این زمینه اداره اوقاف را یاری کنند.

رئیس اداره اوقاف شهرستان طبس با بیان فعالیت های فرهنگی، عمرانی و امور اوقافی در طبس عنوان کرد: در طبس به دلیل مذهبی بودن شهرستان و دارا بودن مردمی که 100 درصد آنها شیعه علوی هستند، 70 درصد از موقوفات اختصاص به امر سوگواری امام حسین (ع) دارد.

ارغابی همچنین یادآور شد: 20 درصد از جمعیت واقفان شهرستان طبس را بانوان تشکیل می دهند.