  1. استانها
  2. تهران
۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

بهرامی نژاد در گفتگو با مهر:

احداث مجموعه ورزشی شهدای قدس نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است

احداث مجموعه ورزشی شهدای قدس نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است

قدس - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار قدس گفت: احداث مجموعه ورزشی شهدای قدس که بزرگ ترین سالن های این شهرستان به شمار می روند ، نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است.

احسان بهرامی نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به امور فرهنگی و ورزشی شهرستان قدس و اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر مجتمع فرهنگی شهرقدس در حال احداث است همچنین زمین کتابخانه مرکزی این شهرستان نیز تامین شده است.

وی افزود: عملیات احداث کتابخانه مرکزی شهرستان قدس از اواخر سال جاری آغاز می شود که امید می رود هرچه سریعتر به اتمام رسد.

افتتاح سالن ورزشی و شطرنج قدس در دهه فجر

این مسئول با اشاره به اینکه طی سال گذشته پروژه های مختلف ورزشی در این شهرستان افتتاح و بهره برداری شد، عنوان کرد: در ایام دهه فجر سال جاری نیز سالن ورزشی تربیت و سالن شطرنج این شهرستان افتتاح می شود.

بهرامی نژاد ادامه داد: احداث مجموعه ورزشی شهدای قدس نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است که در سفر چهارم رئیس جمهور به این شهرستان باید تامین اعتبار این پروژه به صورت ویژه پیگیری شود.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش شهری ادآور شد: ساماندهی مدیریت خدمات شهری، آسفالت، فضای سبز، زیباسازی، پسماند شهری و بیمارستانی، شهرسازی، ساخت و سازهای غیرمجاز، بحران، آتش نشانی و .... اقدامات مطلوبی انجام شده است.

کد مطلب 1516595

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها