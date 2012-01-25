احسان بهرامی نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به امور فرهنگی و ورزشی شهرستان قدس و اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: در حال حاضر مجتمع فرهنگی شهرقدس در حال احداث است همچنین زمین کتابخانه مرکزی این شهرستان نیز تامین شده است.

وی افزود: عملیات احداث کتابخانه مرکزی شهرستان قدس از اواخر سال جاری آغاز می شود که امید می رود هرچه سریعتر به اتمام رسد.

افتتاح سالن ورزشی و شطرنج قدس در دهه فجر

این مسئول با اشاره به اینکه طی سال گذشته پروژه های مختلف ورزشی در این شهرستان افتتاح و بهره برداری شد، عنوان کرد: در ایام دهه فجر سال جاری نیز سالن ورزشی تربیت و سالن شطرنج این شهرستان افتتاح می شود.

بهرامی نژاد ادامه داد: احداث مجموعه ورزشی شهدای قدس نیازمند 10 میلیارد تومان اعتبار است که در سفر چهارم رئیس جمهور به این شهرستان باید تامین اعتبار این پروژه به صورت ویژه پیگیری شود.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش شهری ادآور شد: ساماندهی مدیریت خدمات شهری، آسفالت، فضای سبز، زیباسازی، پسماند شهری و بیمارستانی، شهرسازی، ساخت و سازهای غیرمجاز، بحران، آتش نشانی و .... اقدامات مطلوبی انجام شده است.