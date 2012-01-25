باید با اطاعت از ولی فقیه قدرشناس این نعمت بزرگ باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین ابوترابی عصر روز سه شنبه در افتتاحیه دوره تداوم آموزش عقیدتی فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش آموزی سپاه ناحیه شاهرود در حسینیه ثارالله این ناحیه، افزود: باید در هر مقطع و زمان، یزید و حسین(ع) زمان را شناخت و با جهل انسانها مبارزه کرد.



وی اظهار داشت: امام خامنه ای، ولی فقیه و علی زمان بوده و بزرگترین نعمت است و باید قدرشناس این نعمت باشیم.



فرمانده سپاه ناحیه شاهرود همچنین گفت: کوفیان در حق امام حسین (ع) کفران نعمت کردند و ایرانیان این زمان شکران نعمت این انقلاب و رهبری را به شایستگی انجام داده اند.



ابوترابی با اشاره به تهدیدات غرب و آمریکا تصریح کرد: استکبار به دنبال اجماع جهانی بر علیه ایران است.



وی با اشاره به مانور تبلیغی غرب در تحریم نفتی ایران تصریح کرد: غربیها می دانند که یارای مقابله با ایران اسلامی را ندارند.



ابوترابی رزمایش ارتش در تنگه هرمز را نشان از اقتدار ایران دانست و اظهار داشت: ایران در کمترین زمان با بستن تنگه هرمز گلوی استکبار را خواهد فشرد.



فرمانده سپاه ناحیه شاهرود در پایان به نهمین دوره از انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: دشمنان تحرکات خود را تشدید کرده اند تا از فضای انتخابات بهره برداری نمایند لکن با توجه به هوشیاری مردم و اقتدار رهبر انقلاب، کاری از پیش نخواهند برد.