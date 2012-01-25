اجرای پروژه تعویض روشنایی بلوارهای شهریار با قوت در حال انجام است

حسین سرچه پیما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته 800 میلیون تومان از سوی فرمانداری شهرستان قدس و 500 میلیون تومان نیز از سوی فرمانداری شهریار برای اجرای پروژه تعویض روشنایی ها و لامپ های مسیر از قدس به شهریار اختصاص یافت.

وی افزود: همچنین طی مدت اخیر 250 میلیون تومان اعتبارنیز از درآمدهای مازاد استان نیز به اجرای این پروژه اختصاص یافت.

اجرای مطلوب پروژه تعویض روشنایی بلوارهای شهریار

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر میزان اعتبار مورد نیاز این پروژه اختصاص یافته و با قوت و به صورت مطلوب در حال اجرا است.

سرچه پیما در بخش دیگری با اشاره به جابه جایی برخی از ایستگاه های تاکسی در این شهرستان ادامه داد: به دلیل اجرای پروژه های مختلف حفاری به خصوص در چهارراه قائم از سوی شهرداری، با توجه به اینکه امکان سقوط خودروها به درون چاه وجود داشت، ایستگاه های تاکسی انتقال یافتند.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهریار اعلام کرد: همچنین جابه جایی ایستگاه های تاکسی به منظور کاهش شلوغی و ازدحام در مرکز شهر است که در این زمینه اقدامات لازم انجام گرفت.